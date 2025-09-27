話題のダンサー林祐衣が初会見「とっても緊張」今後挑戦したいこととは【PALETTE】
【モデルプレス＝2025/09/27】ダンサーの林祐衣が27日、都内で開催された1st写真集『PALETTE』（講談社）発売記念会見に出席。自身初となる会見で、今後の目標を語った。
【写真】話題のダンサー、初会見で美スタイル輝く
本作は、林が家族旅行でも行った思い出の地・グアムで撮影。健康美あふれる初水着を披露しており、ゴルフやインラインスケートに挑むアクティブな姿、普段のイメージとはギャップ満載のドレス姿まで、林の魅力を詰め込んだ1冊になっている。
この日、今後の目標を問われた林は「今までずっとダンサーのお仕事を続けていて、それをきっかけでたくさんの人に知っていただけたおかげで、今回写真集というお仕事もさせていただいたので、もっと様々なお仕事にチャレンジしていきたい」と意欲。「今回の写真集をきっかけに筋トレにもはまって、今でも継続して筋肉トレーニングを続けているので、その筋肉を活かしたお仕事もできたら嬉しいなと思っています」と明かした。
また「子供と関わるお仕事も好きなので、何か地域の方に行って子供と踊ったりですとか。体を動かすことも好きなのと、最近はゴルフ番組にも出演させていただけているので、スポーツ関連のものでしたり。どんどん新しいことに挑戦したいですね。一番やりたいのは、ご家族で応援してくださっている方もいるので、『今日も元気にいってらっしゃい！』というような、朝のコーナーとかもやらせていただけたら嬉しいなって思います」とにっこり。演技への意欲があるか問われると「お芝居は今まであまりしたことがないんですけど、表現するという部分ではダンスと一緒なので。興味があります」と語った。
なお、この日が自身にとって初の会見となった林は「こういう会見をさせていただいたのが初めてで、とっても緊張しているんですけど、まさかこんなにも集まっていただけるなんて思っていなかったので。本当にありがとうございます」と照れ笑いを見せていた。（modelpress編集部）
