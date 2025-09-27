田村淳、娘2人と石垣島プール満喫「素敵」「理想のパパ」と反響
【モデルプレス＝2025/09/27】お笑いタレントの田村淳が9月26日、自身のInstagramを更新。娘2人とのプールショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】田村淳、娘2人と石垣島プール満喫
田村は「朝から晩までプールにいます」とコメントし、石垣島のプールで娘たちと過ごす家族時間を披露。娘たちへ向け「夏休みに遊んだ思い出がいつまでも残るように」との愛情あふれるメッセージも添えている。
この投稿に、ファンからは「微笑ましい」「素敵」「理想のパパ」「家族愛が伝わる」「こんな良い思い出絶対忘れない」といったコメントが寄せられている。
田村は、2013年に一般女性との結婚を発表。2016年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
