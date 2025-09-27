コジコジと仲間たちの月見♡秋限定のまんじゅう＆和菓子が登場！

和菓子ブランド「口福堂」から、漫画原作30周年を迎えた「COJI-COJI」とのコラボ第2弾が登場します。新作『コジコジ月見まんじゅう』（税込680円／4個入り）は、上用饅頭にお月見を楽しむコジコジや仲間たちをプリント。掛け紙はさくらももこの原画デザイン2種類をご用意。2025年9月24日（水）から全国約180店舗で販売され、売切れ次第終了となります。秋のお月見シーズンに彩りを添える和菓子です。

コジコジと楽しむ秋限定まんじゅう

コジコジ月見まんじゅう

『コジコジ月見まんじゅう』（税込680円／1パック4個入り）は、口福堂こだわりの上用饅頭にコジコジと仲間たちのイラストをプリント。

第2弾となる今回は、月を背景にした原画イラスト掛け紙が2種類登場します。生地は山芋や米粉を用い、しっとりもっちり食感に仕上げたもの。

中には小豆の風味豊かなこしあんが詰まり、上品な甘さと可愛らしいデザインの両方を楽しめます。

タカノフルーツパーラーのハロウィン限定パフェが登場♡秋の味覚満載

まる子とコジコジのどら焼も登場

MARUKO&COJICOJIどら焼（月見）

昨年好評だった『MARUKO&COJICOJIどら焼（月見）』（税込216円／1個）も今年再登場。三重県産の地養卵を使ったふんわり皮に、まる子とコジコジの焼き印を入れた可愛い仕上がりです。

掛け紙には二人が仲良く月を眺める姿が描かれ、秋らしさを演出。

月見栗大福

月見あん入り団子

芋栗月見団子

店頭には「月見栗大福」（税込432円）や「月見あん入り団子」（1本税込226円）、「芋栗月見団子」（税込226円）など、季節限定和菓子も揃い、お月見のお供にぴったりです。

限定和菓子で十五夜をもっと特別に

2025年10月6日（月）の十五夜には、家族や友人と過ごす時間に『コジコジ月見まんじゅう』を添えてみては。栗や芋など秋の味覚を楽しめるお団子や大福も並び、店頭は華やかな雰囲気に。

数量限定のため、気になる方は早めにチェックを。お月見のひとときをさらに特別に彩ってくれる、可愛さと美味しさを兼ね備えた和菓子です♪

©さくらプロダクション ©さくらももこ ©KAKIYASU HONTEN

秋の夜を彩るコジコジ和菓子♡



お月見の季節に登場する「コジコジ」とのコラボ和菓子は、食べる楽しさだけでなく、見た目にも心躍る限定アイテム。

『コジコジ月見まんじゅう』や『どら焼（月見）』はもちろん、栗や芋を使った秋ならではの味覚も見逃せません。

十五夜の夜に、コジコジと一緒に月を眺めながら和菓子を味わう…そんな心和む時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。