ÂçÃÄ±ß¤Î¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡¢µÓËÜ²È¤ÎÍ·¤Ó¿´!?¡¡¾¾ÅèºÚ¡¹»Òà¤Ö¤ÁÀÚ¤ìÌ¾¥·¡¼¥óá¤ËµÓ¸÷¡Ö²áµî¥¤¥Á¡¢ºù»Ò¤Ã¤Ý¤¤¡×¡ÖµÓËÜ¤¬¡ªç¥¤ËÍî¤Á¤¿¡×¡Ö¸«±É¤Ã¤Ñ¤ê¤Ë¸«¤¨¤Æ¼Â¤Ï¡Ä¡×
à¤ä¤Þ¤È¤Ê¤Ç¤·¤³¤Îºù»Ò¤µ¤óá¤¬ÅÐ¾ì!?
¡¡26Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×Ž¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥í¥¹¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢SNS¤Ç¤¢¤ëÌ¾¥·¡¼¥ó¤¬µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ó¤ÀÌ¡²è²ÈŽ¥¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó(µýÇ¯94)É×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¤Ç¡¢Ì¡²è²È¤È¤·¤Æ¤ÏÃÙºé¤¤ÎÌø°æ¿ó(ËÌÂ¼¾¢³¤)¤ò¸·¤·¤¯¤â¸«¼é¤ëÊìŽ¥ÅÐÈþ»Ò¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡£ÅÐÈþ»Ò¤ÏÈþ¤·¤¯¾¡¤Áµ¤¤ÇÍøÈ¯¡¢ËÛÊü¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢¾¾Åè¤ÎàÅö¤¿¤êÌòá¤Ç¤¢¤ë2000Ç¯ÊüÁ÷¥É¥é¥Þ¡Ö¤ä¤Þ¤È¤Ê¤Ç¤·¤³¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¿ÀÌîºù»Ò¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢22ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè126²ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤ò¥°¥í¥Æ¥¹¥¯¤À¤ÈË½¸À¤òÅÇ¤¯ÊÔ½¸¼Ô¤ËÅÐÈþ»Ò¤¬È¿ÏÀ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¡£º£¤Þ¤ÇÂ©»Ò¤ÎºîÉÊ¤òËÜ¿Í¤ä¿ÍÁ°¤Ç¤ÏË«¤á¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÐÈþ»Ò¤¬¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Ë»à¤Ì¤Û¤É¤ªÊ¢¤ò¶õ¤«¤»¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â½õ¤±¤ë¤Ê¤È?¡×¤ÈÀµÏÀ¤ò¤Þ¤¯¤·Î©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë°ì³ç¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø¼°X¤Ç¤â¡Ö°ìÈÖ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢ÅÐÈþ»Ò¤«¤â¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¾Ò²ð¤·¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Öº£Æü¤ÎÅÐÈþ»Ò¤µ¤ó¡¢²áµî¥¤¥Á¤Ç¿ÀÌîºù»Ò¤Ã¤Ý¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ³Ê»÷¤Æ¤ë¤è¤Ê¤¢¡Ä¸«±É¤Ã¤Ñ¤ê¤Ë¸«¤¨¤Æ¼Â¤Ï¡Ä¤Ã¤Æ¥È¥³¡Ä¡×¡Ö¥Ñ¥ê¤Ë¡Ø¤¤¤¤¤ï¤Í¡Á¡ª¡Ù¤È¸ý¤Ë¤¹¤ëºù»Ò¤µ¤ó¤Ê¤é¤ÌÅÐÈþ»Ò¤µ¤ó¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Î¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡¢Ä«¥É¥éÈÇ¤Î¿ÀÌîºù»Ò¤µ¤ó¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¡×¡Öº£Æü¤Î¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤ÎÅÐÈþ»Ò¤µ¤ó¤Î¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¤ä¤Þ¤È¤Ê¤Ç¤·¤³¤Îºù»Ò¤µ¤ó!¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¡¢µÓËÜ¤¬Ãæ±à¥ß¥Û¤µ¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É!!!¤È¤¹¤´¤¯ç¥¤ËÍî¤Á¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÎµÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¤¿Ãæ±à¥ß¥Û¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Þ¤È¤Ê¤Ç¤·¤³¡×¤òÁêÂôÍ§»Ò¤È¶¦Ãø¤Ç¼ê³Ý¤±¤¿¤Û¤«¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡×(2014Ç¯)Ž¤¡Ö¥Ï¥±¥ó¤ÎÉÊ³Ê¥·¥ê¡¼¥º¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¢07Ç¯¡Á)Ž¤¡ÖDoctor-X ³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¥·¥ê¡¼¥º¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüŽ¤12Ç¯¡Á)¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ï29Æü¤«¤éÆÃÊÌÊÔ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¤È½Ð±é¼Ô¤ÎºÂÃÌ²ñ¤ò4ÌëÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ë¡£