¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¸µÀ¤³¦£²³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Îµþ¸ý¹Û¿Í»á¡Ê£³£±¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¸µ£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤ÎÈæ²ÅÂç¸ã¡Ê£³£°¡á»ÖÀ®¡Ë¤¬¸½ÌòÉüµ¢¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Èæ²Å¤Ï£··î¤Ë£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥¬¥ë¥Ù¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ËÄ©¤ß¡¢¥É¥í¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¸å¤Ë°úÂà¤òÉ½ÌÀ¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢£×£Â£ÁÀ¤³¦Æ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¤Çà¥â¥ó¥¹¥¿¡¼á¤³¤ÈÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡áÂç¶¶¡Ë¤È¤â°ú¤Ê¬¤±¤¿¥Î¥Ë¥È¡¦¥É¥Í¥¢¡Ê£´£²¡á¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï°Æ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µþ¸ý»á¤Ï¡Ö¡Ê¸½ÌòÉüµ¢¤Ï¡ËÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¡£¤¢¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤³¤½Âç¿ÎÅÄ¸ü¤è¡×¤È¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç°úÂà¤ÈÉüµ¢¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿à±ê¤Î¥«¥ê¥¹¥Þá¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¾å¤Ç¡Ö¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é°úÂà¤·¤Þ¤¹¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¤·¡¢¤¢¤Î½ª¤ï¤êÊý¤ä¤Ã¤¿¤é¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ª¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¤Þ¤¿¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¥à¥ê¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Èæ²Å¤Ï£²£°£²£´Ç¯£¹·î¤Ë¤â°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤Ê¤¬¤é¤â£±¤«·î¸å¤ËÄéÀ»Ìé¡Ê£²£¹¡á³Ñ³¤Ï·¡Ë¤«¤éÂÐÀï¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¯¤È¡¢¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò·è¤á¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤áµþ¸ý»á¤Ï¡Ö¥É¥Í¥¢¤È¤ä¤ë¤Ê¤é¤Ð¥Õ¥¡¥¤¥È¥Þ¥Í¡¼¤âÁ°²ó¤¯¤é¤¤¤Ï¤â¤é¤¨¤ë¡£Âç¸ã¤Î¤³¤È¤ä¤Ã¤¿¤é¤¢¤êÆÀ¤ë¡Ä²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È°úÂàÅ±²ó¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£