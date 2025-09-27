元バレーボール女子日本代表のエース・木村沙織さんが手作りのキャラ弁を披露し、話題を呼んでいる。

２７日までにインスタグラムで「詰めてみたら意外とおかず足りなくて枝豆とブロだらけになっちゃった、反省」と書き始めると、「＃２歳児お弁当」とハッシュタグをつけて、キャラ弁の写真をアップ。

「キャラ弁は作業が細かいので毎度キッチンで立膝スタイル 将来の夢は背の高いキッチンに換気扇も頭ぶつけないくらい高くして お庭つきの平屋に住むことですｗ」とつづると、膝立ちをしてお弁当を作る様子の動画も併せて公開した。

この投稿に元ビーチバレー選手の大山未希さんが「膝サポしないとあざになるよ？」とコメントし、木村さんは「ほんと今のほうがサポーター必要ですｗ」と返信。ファンからも「ミニオンかわいぃ めっちゃ上手ですね」「さおりんは本当、素敵なママさん」「なんて見て楽しい！！そして美味しそうなお弁当になってるんや」「こんな素敵なお弁当作るなんて羨ましいぞ〜」などのコメントがあがっている。

木村さんは２０１６年１２月に元バレー選手の日高裕次郎氏と結婚。２３年２月２８日に長男が誕生した。