高瀬愛奈（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/27】元日向坂46の高瀬愛奈が27日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿で美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。

◆高瀬愛奈、ミニスカ姿でミャクミャクとの2ショット公開


高瀬は「ミャクミャク発見！」とつづり、2025年大阪・関西万博の公式キャラクターであるミャクミャクとの2ショットを公開。黒いトップスに白いミニスカートを合わせ、美しい脚を披露している。

この投稿に、ファンからは「透明感すごい」「可愛すぎる」「眩しい」「美脚に目がいく」「スタイル抜群」「私服がオシャレ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

