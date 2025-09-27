元日向坂46高瀬愛奈、色白美脚輝くミニスカ姿に反響「透明感すごい」「眩しい」
【モデルプレス＝2025/09/27】元日向坂46の高瀬愛奈が27日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿で美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】元日向坂46メン、ミニスカで美脚スラリ
高瀬は「ミャクミャク発見！」とつづり、2025年大阪・関西万博の公式キャラクターであるミャクミャクとの2ショットを公開。黒いトップスに白いミニスカートを合わせ、美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「透明感すごい」「可愛すぎる」「眩しい」「美脚に目がいく」「スタイル抜群」「私服がオシャレ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元日向坂46メン、ミニスカで美脚スラリ
◆高瀬愛奈、ミニスカ姿でミャクミャクとの2ショット公開
高瀬は「ミャクミャク発見！」とつづり、2025年大阪・関西万博の公式キャラクターであるミャクミャクとの2ショットを公開。黒いトップスに白いミニスカートを合わせ、美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「透明感すごい」「可愛すぎる」「眩しい」「美脚に目がいく」「スタイル抜群」「私服がオシャレ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】