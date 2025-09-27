◇インターリーグ ドジャース3―2マリナーズ（2025年9月26日 シアトル）

ドジャースの佐々木朗希投手（23）が26日（日本時間27日）、敵地でのマリナーズ戦でメジャー2度目のリリーフ登板を果たした。1回を1安打無失点。ローリーを空振り三振に仕留めるなど、三振も2つ奪った。試合後、バッテリーを組んだベン・ロートベット捕手（28）も佐々木の投球を絶賛した。

試合後、ロートベットは2死二塁で今季60本塁打を放っているローリーを迎えた場面について「ランナー二塁でカル（ローリー）が打席に立っていて、積極的にくると分かっていた。だから彼のベストボールでいった。スプリットを決められれば、ゾーンの中でもかなりリスペクトされる。だから、いいスプリットを投げ続けていたし、それで勝負した」と配球の意図を説明した。

ローリーに3球全てスプリットを選択したことには「あれは自分がサインを出した。ビッグシチュエーションでの最後の球種として、彼の武器で勝負するということだ。左右どちらに対しても有効な球だし、カウントの中で決められれば、打者を追い込める。あの場面では3球とも素晴らしいスプリットだった」と振り返った。

佐々木のスプリットについては「本当に凄い。自分が受けた中でも最高のスプリットの一つだと思う。それに、あの球は独特で、自分の意志を持っているようなところがある。いいスプリットを投げているときは、ただそれについていけばいい」と驚きを口にした。捕るのは難しいかと問われると「そうだ。いいスプリットのときは簡単ではない。捕るのが難しいなら、打つのはなおさら簡単じゃないだろう」と話した。

この日最速100.1マイル（約161.1キロ）を計測したが「自分ではスピードを見ていなかった。でも言った通り、彼が狙ったところに投げ込めれば、他の球も生きてくる。外に速球を投げたり、内角に見せたりすれば、ゾーンでリスペクトを得られるし、打者も手を出すようになる」と分析した。