26日（日本時間27日）、本拠地でのタイガース戦に臨んだレッドソックスは、劇的なサヨナラ勝ち（4－3）を収め、4年ぶりとなるポストシーズン（PS）進出を決めた。「4番DH」で先発出場した吉田正尚外野手は4打数3安打1打点と気を吐き、チームの勝利に貢献した。

■松坂大輔氏の始球式でスタート

ポストシーズン進出へ向けてマジック「1」で迎えた今季最終カード。その初戦、始球式に登場したのは2006年から7シーズン在籍した松坂大輔氏。当時のチームメートで、現在コーチを務めるジェイソン・バリテック氏に投げ込むと、フェンウェイパークに詰めかけたファンから大きな拍手が贈られた。

華やかな始球式を受けてスタートした試合だったが、レッドソックスは4回表を終了した時点で0－3と劣勢。この重苦しい雰囲気を振り払ったのが、吉田のバットだった。

4回裏無死二塁で打席に立つと、タイガース先発ケーシー・マイズ投手の直球を捉え、中前に運ぶ適時打。これで1－3とすると、7回裏には先頭で打席に入り、左前打で出塁。その後三塁に進み、7番ネート・ロー内野手の中犠飛で2点目のホームを踏んだ。

1点差に迫ったレッドソックスは、続く8回裏に1番ジャレン・デュラン外野手が左前適時打を放ち、ついに同点に追い付いた。そして、スタンドの熱気が最高潮となった9回裏、一死一塁から6番セダン・ラファエラ外野手が、中堅フェンス直撃の適時三塁打を放ってサヨナラ勝ち。ついに4年ぶりのPS進出を決めた。

■シャンパンファイトに初参加

この日4打数3安打1打点と活躍した吉田。これで7試合連続安打となり、9月の打率は3割超えと好調を維持している。

地元メディア『MASS LIVE』は、絶好調の吉田について「現在のレッドソックス打線で、いま、最もホットなのは間違いなくヨシダだ。彼は7試合連続でヒットを放ち、その間に13安打を記録している。7試合中5試合でマルチ安打を達成しており、金曜日の試合では2回に先頭打者としてシングルヒット、4回にはアレックス・ブレグマン内野手を本塁に迎え入れるタイムリー、さらに7回にも先頭打者としてシングルを放つなど素晴らしい活躍を見せている」と称賛した。

2023年にレッドソックスに加入した吉田。ついに初のPS進出を決め、試合後にはシャンパンファイトにも参加、思い切り美酒に酔っていた。

