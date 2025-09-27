37歳・鈴木奈々、“ランジェリー”姿で寝顔披露 「最高 たまらん」「セクシー」と反響
モデルでタレントの鈴木奈々（37）が27日、自身のインスタグラムを更新。「私は毎日この下着を着て寝てます（パジャマは着てるよん）」と、美バストあらわなランジェリー姿を公開した。
【写真】「最高 たまらん」下着姿の寝顔を披露した鈴木奈々
鈴木は、「遅く起きた朝 おはよー！」と書き出し、「私が着用してる下着はLUNAナイトブラの1番人気カラー アンティークブラックです」と、自身がイメージモデルを務める「LUNAナイトブラ」を着用してベッドに横たわる姿を披露。谷間をチラリとのぞかせながら、カメラ目線の笑顔とかわいらしい寝顔を見せている。
投稿では「バストケア一緒にしましょ〜」と呼びかけ、「着心地が良いので、私は日中も着けてます」と明かした。
この投稿にファンからは「スタイル抜群ですね」「朝から奈々ちゃん最高 たまらん」「めちゃくちゃかわいい」「メロい」「セクシーです」などの反響が寄せられている。
