◇インターリーグ ドジャース―マリナーズ（2025年9月26日 シアトル）

ドジャースの佐々木朗希投手（23）が26日（日本時間27日）、敵地でのマリナーズ戦でメジャー2度目のリリーフ登板を果たした。1回を1安打無失点。ローリーを空振り三振に仕留めるなど、三振も2つ奪った。試合後、デーブ・ロバーツ監督（53）も佐々木の投球を絶賛した。

試合後、指揮官は「彼の球の質は全く落ちていなかった。むしろアロザレーナにヒットを許して、そこからどう反応するかを見ることができて良かった。彼は見事に、動じることなく投げきった。そういう姿は常に期待していたものだ。我々は彼にワクワクしている。いや、“ワクワクしている”と言い切れる。彼に闘志や感情が出てきているのはチームにとって良いことだ」と絶賛した。

残り2試合となったレギュラーシーズンで登板するかと問われると「いや、もう投げない。ブルペンにいて、火曜日（ワイルドカードシリーズ初戦）を迎える。厳しいが良い判断をしなければならない」と説明した。

ローリーとの対戦については「あの対戦は見たかった。朗希はしっかり投げたし、彼の球の良さを物語っていた。十分な速球で打者を正直にさせて、そのうえでスプリットは特別な球だ。見ての通り、空振りを奪っていた」と称えた。

数日前に佐々木はシーズン序盤とは別人のようだと言っていたが、ローリーとの対戦はそれを象徴するようなものかと問われると「まさにそうだ。4月なら同じ結果にはならなかっただろう。今の彼は日本時代のような制球を取り戻している。速球はかつてのように生きているし、スプリットもストライクに見えて最後にストンと落ちる。要するに、彼は今、全く違う投手になっている。自信も、球も、体の状態も、全てが格段に良くなっている」と賛辞が止まらなかった。