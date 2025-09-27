『ユイカ』、自身最大規模となる国際フォーラム ホールAワンマン開催決定
シンガーソングライターの『ユイカ』が、自身最大規模となる東京国際フォーラム ホールAでのワンマンライブ、『ユイカ』LIVE「Sanvitalia」（読み：サンビタリア）を2026年9月21日(月・祝)に開催することが決定した。
発表が行われたのは、9月26日に行われた全国Zeppツアーファイナル公演のアンコール内MCにて。チケットは最速先行受付がスタートしている。受付期間は10月13日(月・祝)23:59まで。
また、26日には新曲「ローズヒップティー」の配信もスタートした。
◆ ◆ ◆
■『ユイカ』本人コメント
私がだいすきなアーティストさんのライブを観に東京国際フォーラムに行ったときに、会場の雰囲気や音の迫力などに一気に引き込まれて、いつかここでやってみたい！と目標に掲げていた会場です。
夢が叶って嬉しいきもちと、まだまだ東京国際フォーラムに見合うアーティストになれていないなと自分自身で思うので、この1年間、全力で駆け抜けたいと思います！
ぜひ、東京国際フォーラムでお会いしましょう！
◆ ◆ ◆
＜『ユイカ』LIVE「Sanvitalia」＞
2026年9月21日(月・祝)東京国際フォーラム ホールA
18:00 OPEN / 19:00 START
指定席 \7,700（税込）
最速先行受付
2025年9月26日(金)21:00〜10月13日(月・祝)23:59まで
https://w.pia.jp/t/yuika-sanvitalia/
公演に関するお問い合わせ
WONDER LIVE
https://wlinfo.short.gy/Yuika
平⽇ 11:00〜19:00
Digital SIngle「ローズヒップティー」
2025年9月26日(金)配信
https://yuika.lnk.to/rosehipteaPR（配信予約受付中）
作詞・作曲：『ユイカ』
編曲：小名川高弘
