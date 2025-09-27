シンガーソングライターの『ユイカ』が、自身最大規模となる東京国際フォーラム ホールAでのワンマンライブ、『ユイカ』LIVE「Sanvitalia」（読み：サンビタリア）を2026年9月21日(月・祝)に開催することが決定した。

発表が行われたのは、9月26日に行われた全国Zeppツアーファイナル公演のアンコール内MCにて。チケットは最速先行受付がスタートしている。受付期間は10月13日(月・祝)23:59まで。

また、26日には新曲「ローズヒップティー」の配信もスタートした。

■『ユイカ』本人コメント

私がだいすきなアーティストさんのライブを観に東京国際フォーラムに行ったときに、会場の雰囲気や音の迫力などに一気に引き込まれて、いつかここでやってみたい！と目標に掲げていた会場です。

夢が叶って嬉しいきもちと、まだまだ東京国際フォーラムに見合うアーティストになれていないなと自分自身で思うので、この1年間、全力で駆け抜けたいと思います！

ぜひ、東京国際フォーラムでお会いしましょう！

＜『ユイカ』LIVE「Sanvitalia」＞

2026年9月21日(月・祝)東京国際フォーラム ホールA

18:00 OPEN / 19:00 START

指定席 \7,700（税込） 最速先行受付

2025年9月26日(金)21:00〜10月13日(月・祝)23:59まで

https://w.pia.jp/t/yuika-sanvitalia/ 公演に関するお問い合わせ

WONDER LIVE

https://wlinfo.short.gy/Yuika

平⽇ 11:00〜19:00

Digital SIngle「ローズヒップティー」

2025年9月26日(金)配信

https://yuika.lnk.to/rosehipteaPR（配信予約受付中） 作詞・作曲：『ユイカ』

編曲：小名川高弘

