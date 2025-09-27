岩本照主演『恋する警護24時』season2、ポスター解禁！ 主題歌はSnow Man新曲「悪戯な天使」
Snow Man・岩本照が主演する10月17日スタートのドラマ『恋する警護24時 season2』（テレビ朝日系／毎週金曜23時15分）より、岩本を中心に白石麻衣、成海璃子らキャスト陣がV字に並ぶポスタービジュアルが解禁。前作に続きSnow Manが主題歌を担当、新曲「悪戯な天使」がドラマを盛り上げる。
【写真】Snow Man・岩本照「新たな刺激がたくさんあると思うので楽しみ」 主演ドラマ『恋する警護24時 season2』、10月期放送
2024年1月期に誕生した『恋する警護24時』は、事件を追う考察あり、迫力のアクションあり、そしてヒロインの弁護士・岸村里夏（白石麻衣）とのひと筋縄ではいかない恋ありの考察系アクション・ラブコメディー。season2では、恋も事件も放送時間もスケールアップする。
このたび、物語の世界観を凝縮したポスタービジュアルが完成。
無骨なボディガード・北沢辰之助を演じる岩本を中心に、辰之助の恋のお相手で弁護士・岸村里夏役の白石麻衣、辰之助の新たなバディ・三雲千早役の成海璃子をはじめ、キャスト陣がずらりとそろった圧倒的なインパクトを放つ今作のビジュアル。V字に並んだ構図には、これから辰之助たちを待ち受ける物語の緊張と迫力の展開を表現している。
前作のシンプルで実直なデザインを継承し、黄色・赤・青は一見明るいラブコメディを感じさせる一方で、黄色は警戒、赤は危険、青は安全を表す色として、キャラクターが置かれている状況や気持ちなどが表現されている。その彩られたラインの“青”の箇所に立つ千早が、ただひとりラインを超えていて…？ 安全を意味しつつも、“哀”をはらむ“青”ゆえに、千早が何か抱えている事情があるのでは…と想像がふくらむ。
また、前作でも歌で物語を盛り上げたSnow Manが、season2でも再び主題歌を担うことが決定。主題歌「悪戯な天使」はJazzの雰囲気をまとい、どこか懐かしさを感じさせながらも現代的で洗練された空気を漂わせる楽曲。大人な2人によるロマンチックで少しミステリアスな歌詞は、懐かしさもありながら、ストリングスやビートと交わることで程よい緊張感を生み出している。
往年のサウンドと現代的なビート、耳に残るメロディー、そして大人の世界観が絶妙に調和した主題歌に、岩本は「今回も主題歌を担当させていただくことになりました。個人的に凄く好きなメロディーラインの楽曲です」とうれしそうに語る。そして「警護のテーマの『護る』が入っている歌詞にも注目していただき、本編とあわせて楽しんでいただけたら嬉しいです」とメッセージを寄せた。
金曜ナイトドラマ『恋する警護24時 season2』は、テレビ朝日系にて10月17日より毎週金曜23時15分放送（※一部地域を除く）。
