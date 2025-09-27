◆米大リーグ マリナーズ２―３ドジャース（２６日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が２６日（日本時間２７日）、敵地・マリナーズ戦で２度目のリリーフ登板。自身初の中１日で２点リードの７回からマウンドに上がり、１イニングを１安打無失点２奪三振と好投した。

先頭の８番クロフォードへの初球は９８・３マイル（約１５８・２キロ）直球でファウル。３球目のスプリットで三ゴロに仕留めると、９番ヤングは９９・７マイル（約１６０・５キロ）直球で空振り三振。だが、２３年ＷＢＣ準決勝のメキシコ戦で対戦している１番アロザレーナにはこの日最速の１００・１マイル（約１６１・１キロ）直球を左中間フェンス直撃の二塁打とされた。２死二塁で迎えたメジャー最多６０本塁打を放っている２番ローリーとの対決では、球場に「ＭＶＰコール」が起きる中、スプリットを３連投。ア・リーグＭＶＰ候補から空振り三振を奪ってピンチを脱した。

朗希は右肩痛から今月２４日（同２５日）にメジャー復帰し、オープン戦、マイナー戦を除くと日米通じて初めて救援登板。最速９９・８マイル（約１６０・６キロ）を計測し、１回を２奪三振でパーフェクトリリーフを披露した。チームではブルペン陣の不振が続いており、朗希には救世主として期待がかかっている。

試合後、朗希の加入に際して背番号１１を譲ったロハスは「朗希には１００マイル（約１６０・９キロ）を超える速球やボールの動き以上に、ストライクで攻める姿勢、大事な場面でも恐れずに立ち向かう姿勢が見えるんだ。俺たちは朗希が好きだよ。彼はメジャー１年目に、何とか足場を築こうとできることは何でもやっている。違う文化から来て、ここで投げた経験もなかったわけだから、簡単なことではないけどね。それでも、今はだいぶ居心地が良さそうに見えるので、これからさらに投げる姿を見るのが楽しみだよ」とルーキーをたたえた。