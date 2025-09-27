◆米大リーグ マリナーズ２―３ドジャース（２６日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

前日２５日（日本時間２６日）に敵地・ダイヤモンドバックス戦で４年連続となる地区優勝を決めたドジャースは、２４年ぶりにア・リーグ西地区優勝を決めているマリナーズに快勝して３連勝となった。「１番・指名打者」でフル出場した大谷翔平投手（３１）は４打数１安打で５５号は出ず。佐々木朗希投手（２３）は２点リードの７回に５番手で登板し、１回１安打無失点の好投を見せた。

３点リードの７回には朗希が５番手で登板。クロフォードを三ゴロ、ヤングを空振り三振で簡単に２アウトを奪うと、２３年ＷＢＣ準決勝のメキシコ戦でも対戦した経験もあるアロザレーナに左翼フェンス直撃の二塁打を浴びたが、今季６０本塁打を放っているローリーから空振り三振を奪って無失点で切り抜けた。最速は１００・１マイル（約１６１・１キロ）で、１２球を投げて１１球がストライクと制球も安定していた。

ロバーツ監督は「朗希はファンタスティックだった」とたたえると、マイナーを含めてプロ入り後初めてだった中１日での登板についても「球威が落ちているとは思わなかった。アロザレーナにヒットを打たれたけど、その後も期待通りになってくれた。エキサイティングだった。私たちにとってもよかった」と合格点。６０発を放っていたローリーとの対戦についても「見たかったマッチアップだった。朗希はしっかり球速も出して、スプリットもとてもよかった」とたたえた。

シーズン終盤に救援に転向し、チームの救世主となりつつある朗希。指揮官はポストシーズンも見据え「制球力が日本の時のようになってきている。全く別人になっている」と期待感を高めていた。