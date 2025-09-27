【独占コメント到着】キミのね、最新デジタルシングル「Wanderlust」9月28日0時配信スタート

つむぎしゃち（ボーカル）、舞氏（バイオリン）、久下真音（サウンドクリエイター）の3名からなる、今年活動3年目を迎えるキミのねが、9月27日（土）に港区南青山・月見ル君想フにて初のワンマンライブ『キミのね 1st One man live〜キミとね。〜』を開催。最新デジタルシングル「Wanderlust」リリースも明らかになった。

サプライズで久下真音が影アナを担当し、会場が沸いた所でライブはキミのねの始まりの楽曲「あいまいハロー」からスタート。つむぎしゃちの甘い歌声と、駆け回るように動きのある舞氏のバイオリンの⾳⾊が満員のファンを包み込むと、初ワンマンライブということもあり、喜びに声を上げるファンや噛み締めるようにステージを見つめるファンの姿が印象的だった。

アンコールでは、新曲「Wanderlust」のリリースが決定したこと、翌28日0時より各DL＆Streamingサイトにて配信もスタートすることが発表され、そのまま「Wanderlust」を披露すると空気が揺れるほどの歓声があがり、熱気も最高潮のままフィナーレを迎えた。

Apple Music・Spotifyでは、今回のセットリストプレイリストも公開中だ。

なお、音楽配信サイトmoraにて、「Wanderlust」をまとめ購入すると、デジタルサイン入り壁紙をプレゼント。ぜひ、moraのサイトもチェックしてみてはいかがだろう。

【キミのね コメント】

◆つむぎしゃち（Vocal）「大切な1st ワンマンライブをみなさんと過ごせて幸せな時間でした！進化し続ける今後のキミのねもぜひ応援してください！」 ◆舞氏（Violin）私たちキミのねは生粋の「妄想家」ですが、大切な1stワンマンのステージ上から見えた景色はどんな妄想よりも幸せで暖かかったです。素敵な現実を一緒に作ってくださったみなさま、本当にありがとうございます！ ◆久下真音（Sound Produce）久下は事情により（笑）ステージ袖＆客席からの参加になりましたが、みなさんが温かくステージを見守ってくださってるのが直に感じられて本当に嬉しかったです。またライブでお会い出来るのを楽しみにしています。