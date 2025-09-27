「満員電車が苦痛」という夫。転職で「フルリモート・年収400万円」になりたいそうですが、年収が“100万円”下がります。外食などの支出も減るなら問題ないでしょうか？

フルリモート勤務のメリットとデメリット

フルリモート勤務の大きな魅力は、何よりも通勤時間がないことでしょう。満員電車に揺られるストレスから解放され、朝の支度にもゆとりが生まれます。その結果、心にも体にも余裕ができて、一日のスタートが楽になります。

また、自宅で働けるため、子育てや家事と両立しやすくなるのも魅力です。さらに、会社に通う必要がないので、家賃の高い都心に住む必要がなくなり、郊外や地方への移住を選べる可能性も広がります。家賃を下げられれば、年間で数十万円の節約につながるケースもあるでしょう。

一方、デメリットもあります。会社に行かない分、上司や同僚と顔を合わせる機会が減り、頑張りが評価されにくくなるかもしれません。その結果、昇給や昇進のチャンスが少なくなる可能性があります。

また、自宅が職場となることで、仕事とプライベートの区切りが曖昧になり、つい働きすぎてしまったり、生産性が落ちてしまうかもしれません。さらに、同僚とのちょっとした会話や雑談がなくなり、人によっては孤独を感じやすくなる点も注意が必要です。



フルリモートで減らせる支出

給料が下がるのは不安かもしれませんが、フルリモート勤務に切り替えることで減らせる支出も多くあります。例えば、会社に通っていた頃はランチやカフェなどの外食代で月に2～3万円を使っていた人も、家で自炊すればその半分以下で済みます。

オフィス用のスーツやワイシャツ、パンプスなどを毎シーズン買い足す必要も少なくなるため、年間で数万円は浮くでしょう。さらに、仕事帰りの飲み会や会社のイベントも減るので、交際費も抑えられます。

こうして減らせる支出を合計すると、年間で50万円近く節約できる人も珍しくありません。もし年収が500万円から400万円に下がったとしても、支出が同時に減れば、実際に自由に使えるお金（可処分所得）は思ったほど減らない、というケースも十分に考えられます。



通勤時間が余暇に変わる価値

フルリモート勤務のもう1つの大きな利点は、通勤時間がまるごと自由な時間になることです。都心に勤める人の中には、往復で2時間以上を移動に使っている人も多いでしょう。この時間が丸ごと自分のものになるのは、とても大きなメリットです。

例えば、家族との団らんに充てることができれば、子どもとの関わりや夫婦の会話が深まります。趣味や資格取得など自己投資に使えば、将来的なキャリアアップの可能性を広げることもできます。

単純に睡眠時間を増やすだけでも心身の健康が守られ、生活の満足度は大きく高まるでしょう。単なる余暇ではなく、人生をより豊かにする大切な時間が手に入るのです。



まとめ

フルリモート勤務によって給料が下がっても、支出を削減し時間のゆとりができることで、生活はより豊かになるかもしれません。

特に通勤時間がゼロになるという点は、金額に換算できないほど大きなメリットといえます。転職を考えるときは収入だけでなく、時間や家族との関わりも含めて考えることが大切です。

お金と時間の両方を見直すことで、自分にとってより豊かな働き方を選べるのではないでしょうか。

執筆者 : 金田サトシ

FP2級、WEBライター検定3級、情報処理安全確保支援士、ネットワークスペシャリスト