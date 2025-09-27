キャンプギアを見に行ったら「テント10万円」で驚き！ 4人家族なら「グランピング」のほうが“コスパ”いいですか？ キャンプとの費用を比較

家族でキャンプ、どれくらいお金がかかるの？

キャンプを始めようと思うと、テントや寝袋、ランタン、調理器具など、さまざまなキャンプギア（道具）をそろえなければなりません。家族4人で必要な道具を一式そろえると、初期費用だけで10万円を超えるケースも珍しくありません。

さらに、ギアをそろえるだけでなく、キャンプ場の利用料、炭やガス缶、食材といったコストなども発生します。

総務省統計局が公表する家計調査報告によると、2024年の2人以上の世帯における教養娯楽への支出は、月平均30240円でした。つまり、キャンプギアの購入やレジャー費用は、この「教養娯楽費」の中でやりくりされると考えると、初期投資とはいえ10万円の支出は、家計に大きな負担を与えるといえます。



手ぶらで楽しめるグランピング！ 気になる料金はどのくらい？

グランピングとは、「グラマラス（豪華）」と「キャンピング」を組み合わせた造語で、ぜいたくな設備と快適な環境の中でアウトドアを楽しむスタイルを指します。

テント設営や調理の準備をしなくても、ホテル並みの快適な環境でアウトドア体験ができるのが特徴です。冷暖房付きのテントやドーム内には、ベッドやソファなどが用意されているケースも多くみられます。

さらに、バーベキューや地元食材を使ったコース料理まで楽しめるといったケースも多く、アウトドア初心者や快適にアウトドアを楽しみたい人たちから人気を集めています。

実際にかかる費用は、施設によって変動するものの、大人1人あたり1万5000円～3万円程度が相場です。食事やアクティビティを含めるプランの場合は、大人1人あたり5万円以上するケースも珍しくありません。

小さな子どもを含む家族4人でグランピングを楽しむ場合、最低でも5万円前後の費用が目安となるでしょう。キャンプのようにギアをそろえる必要はないものの、1回あたりの宿泊費が高くつくと覚えておきましょう。



キャンプとグランピングはどちらが安い？

キャンプとグランピングのどちらがお得かを判断するには、次の4つのポイントを比較することが大切です。



宿泊する人数

家族やグループなど人数が多い場合は、キャンプであれば割安になる傾向にあります。一方、グランピングは人数分の料金がかかる施設が一般的であり、大人数で利用すればするほど高額になるケースが多いと覚えておきましょう。



宿泊する頻度

宿泊する頻度が少なければ少ないほど、グランピングを利用したほうがコストパフォーマンスはよいでしょう。初期投資も不要で気軽に利用できます。しかし、キャンプギアを購入して年に数回以上キャンプ場を利用する場合は、総額で見ればキャンプのほうが安上がりになるケースも多いでしょう。



重視する設備・サービス

キャンプは自分でテント設営や食事準備を行う分、費用を抑えられます。一方、グランピングはベッドや冷暖房などの設備が整っていたり、食事やサウナ付きなどのサービスが充実していたりするため、やや高額になりがちです。サービスや快適さを重視したい場合は、割高なグランピングであっても納得感があるでしょう。



宿泊するシーズン

週末をはじめ、ゴールデンウィークや夏休みなどのハイシーズンは、グランピング施設の料金が大きく上がる傾向があります。キャンプ場も混雑期は高めの料金設定であるものの、閑散期と比べての価格差が比較的小さいため、グランピングよりも割安な価格で宿泊できるでしょう。



家族に合うスタイルを探してアウトドアを楽しもう

キャンプを楽しもうとすると、ギアの購入でどうしても初期投資が高くついてしまいます。しかし、回数を重ねればコスパ良く楽しめるのが魅力です。

一方のグランピングは、手ぶらで快適に過ごせる反面、1回あたりの費用は高めです。家族の人数や利用頻度、重視する快適さによって「お得」と感じる基準は異なるため、自分たちのスタイルに合った方法を選んで、アウトドアを満喫してください。



ファイナンシャルプランナー