¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£²£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£·Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥·¥¢¥È¥ë¤Ç¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤Ë£³¡½£²¤Ç¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤Ï£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£·²ó¤«¤é£²ÅÙÌÜ¤Îµß±çÅÐÈÄ¡££±¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢£²Ã¥»°¿¶¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ÏÆó»àÆóÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿¥í¡¼¥ê¡¼¤È¤ÎÂÐÀï¤À¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó£¶£°ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¶¯ÂÇ¼Ô¤òÁê¼ê¤Ë¡¢£³µåÏ¢Â³¤Ç¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÅê¤¸¤Æ¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£Ãæ£±Æü¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤ò£±£²µå¤Ç¤Þ¤È¤á¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¤È²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢£¹·î¤Î¼ºÂ®¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿£²¿Í¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤À¤Ã¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±¡¢£¸²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥óÅê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ËÍ¿¤¨¤¿»Íµå¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Þ¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤ò¹¤²¡¢£·ÈÖ¤Î¥«¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ë±¦Á°¤Ø¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¥Ã¥È¤òÍá¤Ó¤Æ£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éÆóÅð¤ò·è¤á¤é¤ì¤ÆÆó¡¢»°ÎÝ¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¤Ë£±£°µåÇ´¤é¤ì¤¿Ëö¤ËÍ·Ä¾¤ÇÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢¤É¤¦¤Ë¤«ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬£¹²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥ÈÅê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï´ÊÃ±¤ËÆó»à¤ò¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢¥í¡¼¥ê¡¼¤Ëº¸ÍãÀþ¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¤Æ¤«¤é°ìµ¤¤Ë±À¹Ô¤¤¬²ø¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÎÝ¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢»Ø´ø´±¤¬¿½¹ð·É±ó¤Ç¥í¥É¥ê¥²¥¹¤òÊâ¤«¤»¤ë¤È¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¤Ï¼¡ÂÇ¼Ô¤Î¥¬¡¼¥Ð¡¼¤Ë»àµå¡Ä¡£ºÇ¸å¤Ï¥¹¥¢¥ì¥¹¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢·ë²ÌÅª¤ËÌµ¼ºÅÀ¤Ç½ª¤¨¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤È¥¹¥³¥Ã¥È¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤ò¿Ê¤á¤ëÉÔ°ÂÄê¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÁ°Æü£²£µÆü¡ÊÆ±£²£¶Æü¡Ë¤ËÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò·è¤á¡¢¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¾Ã²½»î¹ç¡££±£°·î¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç»Ä¤ê£²»î¹ç¤À¡£¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ËÃ¯¤òÆþ¤ì¡¢³°¤¹¤Î¤«¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬ÃÇ¤ò²¼¤¹¥ê¥ß¥Ã¥È¤ÏÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£