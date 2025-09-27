「今日好き」りんか、膝上ミニスカから美脚スラリ「脚長すぎ」「圧巻スタイル」の声
【モデルプレス＝2025/09/27】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していたりんかが26日、自身のInstagramを更新。ミニスカートで美しい脚のラインを強調したスタイリングを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」りんか、超ミニスカから際立つ美脚
りんかは「何枚目が好きか教えてね」とコメントし、ボーダートップスにミニスカート、黒のロングブーツを合わせたコーディネートを披露。すらりと伸びた美しい脚のラインが際立っている。
この投稿に、ファンからは「脚長すぎ」「圧巻スタイル」「全部好き」「オシャレ」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。りんかは「カンヌン編」で植野花道とカップル成立となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」りんか、超ミニスカから際立つ美脚
◆りんか、ミニスカ×ブーツで美脚強調
りんかは「何枚目が好きか教えてね」とコメントし、ボーダートップスにミニスカート、黒のロングブーツを合わせたコーディネートを披露。すらりと伸びた美しい脚のラインが際立っている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。りんかは「カンヌン編」で植野花道とカップル成立となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】