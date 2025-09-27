「警察に行った」トラブルを起こした常連客→"まさかの行動"に店員が絶句【ママリ】

ナエくまさんは、飲食店でアルバイトをしています。常連客・問句さんは、あるお客さまを目の敵にし、お店にクレームを入れます。さらに、問句さんがそのお客さまをしつこくにらみ続けた結果、ついにトラブルが発生。「警察を呼んで！」と言われ…。理不尽なクレーマーと遭遇した体験談、ナエくま(@naekuma358)さんが描く、『この2人、接点ゼロです』をダイジェスト版でごらんください。

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

「警察へ行った」クレーマーのナゾ行動

ナエくまさんが働く飲食店で、常連客・問句さんは、ある女性客を一方的に目の敵にしていました。ですが、客観的に見ても、この女性客には、まったく非がないようです。



問句さんがしつこくにらみ続けた結果、ついにトラブルが発生。女性客は「警察を呼んで！」と言います。この場は何とかおさめたものの、後日、問句さんからお店に連絡が入ります。



なんと、問句さんは、自ら交番へと出向いたそうで…。

「どう思う？」と、聞かれても答えにくい

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

間句さんのぐちに対し、本音で話すわけにもいかず、当たり障りのないことしか言えませんでした。



その後、ナエくまさんはランチの時間帯に出勤していたため、2人のお客さまに会わなくなります。そこで、近況を夜の時間帯に出勤している坂本さんに聞いてみます。

いがみ合うお客さま同士…

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

坂本さんに、近況を聞いたナエくまさん。あの事件以来、お客さま同士は直接的に文句を言い合うようになったようですね。時間帯をずらせばいいのに…と思うものの、お互いにゆずれないペースがあったのかもしれません。



本作では、常連客がクレーマーと化し、他のお客さまや従業員に迷惑をかける様子が描かれています。さらに、他のお店でも問題行動を起こし、ついに出禁となってしまいます。



人によって、感じ方や考え方が異なるのは仕方のないことですよね。ですが、時には周囲の意見に耳を傾け、客観的な視点を持つことは、集団生活には必要です。お互いに思いやりを持ち、気持ちよく過ごすことができるとよいですよね。

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）