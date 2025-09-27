◆テニス ▽木下グループ・ジャパン・オープン第４日（２７日、東京・有明コロシアムおよび有明テニスの森公園）

７日に閉幕した全米で、車いすテニスシングルス史上３人目のゴールデンスラム（４大大会全制覇とパラリンピック金メダル）の快挙を達成した世界王者の小田凱人（東海理化）が、凱旋試合の男子シングルス１回戦で、世界ランキング４８位の城（たち）智哉（森六）に６−０、６−０のわずか５０分、１７ポイントしか落とさない圧勝劇だった。

相手が萎縮するほどの強さだった。マッチポイントを決めると、勝って当然というように、昔、練習をともにした城とがっちり握手だ。「１年ぶりに帰ってきて、試合前からわくわくしていた。楽しく試合ができたかな」。

相手が、１ゲームを奪えそうなチャンスも１度だけ。やりとりした合計７０ポイントの内、小田は８割近い５３ポイントを奪い、城にテニスをさせなかった。試合後は、観客席にサインボールを打ち込むファンサービス。多くの観客が殺到した。

有明では２２年大会決勝で、今年の大会ディレクターを務める国枝慎吾氏（ユニクロ）と、世代交代の約２時間半の死闘を戦った。敗れたものの残り２点で勝利まで近づいた。国枝さんは翌年に引退。この名勝負が、小田にとって最後の対戦となった思い出の舞台だ。

その地で現在、２連覇中だ。今年の大会は、世界の強豪が参加せず、小田の独壇場が予想される。その中、「予想を超えることをやってみたい」と、数少ない日本での試合で、観客の度肝を抜くプレーを見せることを宣言だ。