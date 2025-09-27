町田　中２日のＡＣＬＥへ相馬勇紀、望月ヘンリー海輝ら一部主力をベンチに…岡山戦の先発を発表

◆明治安田Ｊ１リーグ　▽第３２節　町田―岡山（２７日・Ｇスタ）

　町田はホームで岡山と対戦する。

　先発が発表され、町田はＭＦ仙頭啓矢がリーグ戦１３戦ぶりに先発で出場することになった。岡山戦後に中２日でアジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）第２節ジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）戦を控えることから、ＦＷ相馬勇紀、ＤＦ望月ヘンリー海輝、ＦＷ藤尾翔太といった主力がベンチからのスタートになった。

　町田はここ４試合リーグ戦で勝利なし。クラブ新記録を更新するリーグ戦８連勝を記録し上位に上がったが、再び停滞している。ＤＦ菊池流帆とＤＦ岡村大八のセンターバック２人が離脱しているのも痛手だ。今節はＭＦ前寛之も警告の累積により欠場。クラブ初の海外遠征、そしてアジア初勝利へ弾みをつけたい。

◆町田のメンバー

【先発】

▽ＧＫ　谷晃生

▽ＤＦ　ドレシェビッチ、昌子源、中山雄太

▽ＭＦ　増山朝陽、仙頭啓矢、下田北斗、林幸多郎

▽ＦＷ　西村拓真、ナサンホ、ミッチェルデューク

【ベンチ】

▽ＧＫ　守田達弥

▽ＤＦ　今井智基、望月ヘンリー海輝

▽ＭＦ　白崎凌兵

▽ＦＷ　沼田駿也、相馬勇紀、藤尾翔太、桑山侃士、オセフン