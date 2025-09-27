町田　中２日のＡＣＬＥへ相馬勇紀、望月ヘンリー海輝ら一部主力をベンチに…岡山戦の先発を発表

◆明治安田Ｊ１リーグ ▽第３２節 町田―岡山（２７日・Ｇスタ）

町田はホームで岡山と対戦する。

先発が発表され、町田はＭＦ仙頭啓矢がリーグ戦１３戦ぶりに先発で出場することになった。岡山戦後に中２日でアジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）第２節ジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）戦を控えることから、ＦＷ相馬勇紀、ＤＦ望月ヘンリー海輝、ＦＷ藤尾翔太といった主力がベンチからのスタートになった。

町田はここ４試合リーグ戦で勝利なし。クラブ新記録を更新するリーグ戦８連勝を記録し上位に上がったが、再び停滞している。ＤＦ菊池流帆とＤＦ岡村大八のセンターバック２人が離脱しているのも痛手だ。今節はＭＦ前寛之も警告の累積により欠場。クラブ初の海外遠征、そしてアジア初勝利へ弾みをつけたい。

◆町田のメンバー

【先発】

▽ＧＫ 谷晃生

▽ＤＦ ドレシェビッチ、昌子源、中山雄太

▽ＭＦ 増山朝陽、仙頭啓矢、下田北斗、林幸多郎

▽ＦＷ 西村拓真、ナサンホ、ミッチェルデューク

【ベンチ】

▽ＧＫ 守田達弥

▽ＤＦ 今井智基、望月ヘンリー海輝

▽ＭＦ 白崎凌兵

▽ＦＷ 沼田駿也、相馬勇紀、藤尾翔太、桑山侃士、オセフン