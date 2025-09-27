目で訴える大型犬が話題！ 「助けて感すごい」かわいすぎる姿に7万いいね【ママリ】

目でヘルプミーを訴えてる？かわいすぎる大型犬の姿に7万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

球磨-Kuma(@NedmJIZhz5pa2vc)さんの投稿です。愛犬の豊かな表情や無邪気な姿を見ていると、とても癒やされますよね。時には「どうしてそんなことする？」とツッコミを入れたくなるような愛犬の行動、皆さんは目撃したことがありませんか？





投稿者・球磨-Kumaさんは、愛犬のキュンとする瞬間を写真に納めてくれました。その姿がかわいくて、きっと笑ってしまうはず。どうぞごらんください。

©NedmJIZhz5pa2vc

柵の下をくぐろうとしてハマってしまい、そのまま動けなくなった犬です

自分の大きさを考えないで、柵の下をくぐろうとした愛犬。「ちょっと飼い主さん！助けて～！」とでも言いたそうなお顔がキュートです。賢いだけではないところも、犬のたまらない魅力の一つですよね。



この投稿に「ぺしょって感じがかわいい」「うごけないよぉ」などのリプライが寄せられました。愛犬の自然な行動とかわいい表情に、心がほっこり温かくなるような写真でした。

野生を忘れた？うさぎのかわいい寝姿に9万いいね

もぐ(@mogumogu_lapin)さんが投稿したある写真。野生で暮らすうさぎは敵から身を守るため、警戒心が強くいつでも逃げられるように気を張っています。大きな耳をピンと立て、素早く逃げる姿を映像などで見た事がある方は多いでしょう。



そんなうさぎですが、人間と暮らすとずいぶん変わるよう。投稿者・もぐさん(以下・飼い主さん)は、ペットのうさぎ・もぐくんの写真を投稿しました。かわいい姿に存分に癒やされてください。

©mogumogu_lapin

完全なる家うさぎ

絶対に野生では生きていけない

このだらけきった寝姿

リラックスしきった寝姿に癒やされますね。大切に育てられ、危機感を覚えることなく安心しきっていることがわかります。



この投稿に「幸せなのがよく分かる」「うちの子もそうです」などのリプライが寄せられました。安心して寝ているのは、飼い主さんとの信頼関係の証。こんな表情を見せてくれるまで、愛情をこめてきたことが伝わる、素敵な投稿でした。

ぬいぐるみの隣でぐっすり…愛があふれてくる寝顔に4万いいね

ヤマネコ(@ymnc_rf)さんの投稿です。動物のお昼寝姿は、とてもかわいくて癒やされますよね。。安心しきって気持ちよさそうに寝ている表情に、見ているこちらまで眠くなってしまいそうです。



ヤマネコさんの愛猫は、お昼寝中にとてもかわいい姿を見せてくれたといいます。その様子をどうぞごらんください。

©ymnc_rf

いっしょに寝てる………☺️

ぬいぐるみと寄り添うように眠る猫、とてもかわいいですよね。2人で仲良くお昼寝して、どんな夢を見ているのでしょうか。猫がぬいぐるみに顔を寄せているように見えるところが、またとても癒やされます。



この投稿に「サイズも一緒…」「なかよしねんね！」などのリプライが寄せられました。ヤマネコさんはXとInstagram(いずれも@ymnc_rf)にて、愛猫との日々を投稿されています。ペットの幸せあふれる表情は、飼い主だけでなく投稿を見る人も癒やしてくれますね。



見ているほうまで心が和む、かわいらしい写真の紹介でした。

