目で訴える大型犬が話題！ 「助けて感すごい」かわいすぎる姿に7万いいね【ママリ】

目でヘルプミーを訴えてる？かわいすぎる大型犬の姿に7万いいね
球磨-Kuma(@NedmJIZhz5pa2vc)さんの投稿です。愛犬の豊かな表情や無邪気な姿を見ていると、とても癒やされますよね。時には「どうしてそんなことする？」とツッコミを入れたくなるような愛犬の行動、皆さんは目撃したことがありませんか？
©NedmJIZhz5pa2vc
柵の下をくぐろうとしてハマってしまい、そのまま動けなくなった犬です
自分の大きさを考えないで、柵の下をくぐろうとした愛犬。「ちょっと飼い主さん！助けて～！」とでも言いたそうなお顔がキュートです。賢いだけではないところも、犬のたまらない魅力の一つですよね。
この投稿に「ぺしょって感じがかわいい」「うごけないよぉ」などのリプライが寄せられました。愛犬の自然な行動とかわいい表情に、心がほっこり温かくなるような写真でした。
野生を忘れた？うさぎのかわいい寝姿に9万いいね
もぐ(@mogumogu_lapin)さんが投稿したある写真。野生で暮らすうさぎは敵から身を守るため、警戒心が強くいつでも逃げられるように気を張っています。大きな耳をピンと立て、素早く逃げる姿を映像などで見た事がある方は多いでしょう。
そんなうさぎですが、人間と暮らすとずいぶん変わるよう。投稿者・もぐさん(以下・飼い主さん)は、ペットのうさぎ・もぐくんの写真を投稿しました。かわいい姿に存分に癒やされてください。
©mogumogu_lapin
完全なる家うさぎ
絶対に野生では生きていけない
このだらけきった寝姿
リラックスしきった寝姿に癒やされますね。大切に育てられ、危機感を覚えることなく安心しきっていることがわかります。
この投稿に「幸せなのがよく分かる」「うちの子もそうです」などのリプライが寄せられました。安心して寝ているのは、飼い主さんとの信頼関係の証。こんな表情を見せてくれるまで、愛情をこめてきたことが伝わる、素敵な投稿でした。
ぬいぐるみの隣でぐっすり…愛があふれてくる寝顔に4万いいね
ヤマネコ(@ymnc_rf)さんの投稿です。動物のお昼寝姿は、とてもかわいくて癒やされますよね。。安心しきって気持ちよさそうに寝ている表情に、見ているこちらまで眠くなってしまいそうです。
ヤマネコさんの愛猫は、お昼寝中にとてもかわいい姿を見せてくれたといいます。その様子をどうぞごらんください。
©ymnc_rf
いっしょに寝てる………☺️
ぬいぐるみと寄り添うように眠る猫、とてもかわいいですよね。2人で仲良くお昼寝して、どんな夢を見ているのでしょうか。猫がぬいぐるみに顔を寄せているように見えるところが、またとても癒やされます。
この投稿に「サイズも一緒…」「なかよしねんね！」などのリプライが寄せられました。ヤマネコさんはXとInstagram(いずれも@ymnc_rf)にて、愛猫との日々を投稿されています。ペットの幸せあふれる表情は、飼い主だけでなく投稿を見る人も癒やしてくれますね。
見ているほうまで心が和む、かわいらしい写真の紹介でした。
記事作成: nao16
（配信元: ママリ）