◇第50回社会人野球日本選手権大会近畿地区最終予選代表決定戦 三菱重工West 5―1 ミキハウス（2025年9月27日 淡路佐野運動公園第一野球場）

社会人野球日本選手権近畿地区最終予選の代表決定戦が27日、淡路佐野運動公園第一野球場で行われ、三菱重工Westがミキハウスを下し、8大会連続29回目の本大会出場を決めた。先発した最速150キロ右腕の鷲尾昂哉投手（25）が8三振を奪い、7回を3安打1失点。8回には代打・湯口郁実外野手（26）が右翼席へ勝ち越しの決勝3ランを放った。

再三のピンチにも、鷲尾が決定打を許さなかった。勝敗の分岐点は1―1で迎えた5回。2死走者なしから連打を浴び一、二塁を招くと、打席には当たっている伊藤将大を迎えた。

「前の打席でも打たれていましたし、タイミングがあっていたんですが、何とか投げ切れたと思います」

1ボールからの2球目、フォークを投じると狙い通りにひっかけさせ、ニゴロに封じた。7回1死二塁も後続を凡退。今季の公式戦では自己最長となる7回1失点の好投が、終盤の勝ち越しにつながった。

今夏の都市対抗でチームは予選敗退。鷲尾自身も近畿地区2次予選は救援の1試合のみに終わった。雪辱を期した今夏は直球の強さを出すことに注力。ジャベリックスローやプライオボールを用いたトレーニングの頻度を増やしたことで、リリース時にボールを押し込む感覚を手に入れた。この日は得意とするフォークの精度が今ひとつだったというが、「真っすぐでファウルや空振りを取れてカウントをつくることができた」とうなずいた。

関大から入社して今季が3年目。過去2年はいずれも2大大会での登板を果たしたが、先発の機会は一度もない。「ここからの競争に勝ち抜いて、ドームで先発してチームに貢献できるピッチングをしたい。そのためにもう一つ、レベルアップしたいと思います」。この日の最速は145キロ。もう一段階ギアを上げて、京セラドームに乗り込む。

▼森山誠監督 この日のために夏を過ごしてきた。それが報われて、とてもうれしい。鷲尾はこの夏もがいて壁を乗り越えた選手。（先発に）迷わず送り込みました。（代打決勝3ランの湯口は）状態もすごく良かったですし、どこかで出したいと思っていた。

▼湯口（8回2死一、二塁から代打で登場。右翼席へ勝ち越しとなる決勝3ラン）打ったのはチェンジアップだと思います。ベンチから見ていて終盤になるにつれて変化球が増えてきている印象があった。風にも助けられましたし、代打ホームランは人生初です。