新宿伊勢丹で、香水と音楽の響宴♡ショパン＆ラヴェルが香りに！

クラシック音楽を香りに昇華するフレグランスメゾン「La Nuit parfum（ラニュイ パルファン）」が、新作オードパルファン2種を発表します。テーマはショパンの《ピアノ協奏曲第1番》とラヴェルの《ラ・ヴァルス》。10月8日から伊勢丹新宿店「サロン ド パルファン 2025」にて先行発売され、ショパンの香水に合わせた限定チョコレートも登場。音楽、香り、味覚が交わるラグジュアリーな体験をお届け。

ショパンの煌びやかな香りと限定チョコ

ショパン ピアノ協奏曲第1番 オードパルファン

ショパン ピアノ協奏曲第1番 ショコラ

「ショパン ピアノ協奏曲第1番 オードパルファン」（30mL 税込19800円）は、望郷と未来への旅立ちを想起させる旋律をイリスをキーに表現。

トップにはジャスミンやサフラン、ラストにはイリスとパチュリが重なり、クラシカルで気品ある香りに仕上がっています。

さらにレストラン「L’aube」のパティシエ・平瀬祥子とコラボした「ショパン ピアノ協奏曲第1番 ショコラ」（税込6600円）が50個限定で販売。香りと味わいのペアリングを楽しめます。

ロクシタンの夜用頭皮美容液が新登場！乾燥・かゆみを整える「ナイトディフェンス」

ラヴェルのワルツが崩れゆく香りに

ラ・ヴァルス オードパルファン

「ラ・ヴァルス オードパルファン」（30mL 税込19800円）は、煌びやかなワルツが崩壊していく様子をウッディ・スパイシーノートで表現。

グリーンレモンやサイプレスの鮮烈なトップから、アニスやコウヤマキの個性的なミドル、シダーウッドやターメリックが香るラストへと移ろいます。

調香を手掛けたのはAOIRO（アオイロ）。クラシックの華やかさとモダンな香りが融合し、心を揺さぶる一本となっています。

サロン ド パルファンで叶う特別な体験

伊勢丹新宿店「サロン ド パルファン 2025」は10月8日（水）～13日（月・祝）に開催。初日にはエムアイカード会員のみが入場可能です。

会場では「ショパン ピアノ協奏曲第1番の香りと味覚の響宴」と題した試香・試食会も実施。調香師・沙里と共に、香水とチョコレートのペアリングを堪能できます。

香り、音楽、スイーツが織りなす特別な世界に、心まで酔いしれてみてはいかがでしょうか。

香りと音楽で心満たすひとときを



クラシック音楽が香りや味覚と響き合う今回のコレクションは、香水を纏うだけでなく体験する芸術。

ショパンとラヴェル、二人の巨匠が描いた音楽世界を「香り」で堪能できるのは、伊勢丹新宿店サロン ド パルファン 2025ならではです。

香水を通じて音楽と自分を重ね、新しい感性を発見できる特別なひとときをぜひ楽しんでください♪