25歳ルーキーが8年ぶりステップV トップ3は新人独占
＜中国新聞ちゅーピーレディース 最終日◇27日◇芸南カントリークラブ（広島県）◇6555ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの最終ラウンドが終了した。首位タイで出た25歳ルーキーの平塚新夢（ひらつか・あむ）が5バーディ・ボギーなしの「67」をマーク。トータル13アンダーで優勝を果たした。
【写真】印象ガラリ 平塚新夢の私服姿
平塚は2017年5月の同ツアー「静ヒルズレディース 森ビルカップ」で史上5人目のアマチュア優勝を達成。今大会ではプロとしてうれしいツアー初タイトルを獲得した。トータル9アンダー・2位タイにルーキーの小俣柚葉と大久保柚季が入り、トップ3は新人が独占した。トータル8アンダー・4位タイには2週連続優勝を狙った吉澤柚月ら3人が入った。賞金ランキング1位で今大会に臨んだ浜崎未来は、トータルイーブンパー・41位タイで3日間を終えた。今大会の賞金総額は2000万円。優勝した平塚は360万円を獲得した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
中国新聞ちゅーピーレディース リーダーボード
平塚新夢 プロフィール＆成績
