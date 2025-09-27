タレントいとうあさこ（55）が26日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜午後11時）に出演。人生で大きな決断を明かした。

MCのKis−My−Ft2藤ケ谷太輔（38）が、いとうがお世話になった芸人としてカンニング竹山（54）に事前取材を行った。

藤ケ谷は竹山が「（いとうが）多分、振り返ると人生の中で、大きい決断をした時期があったんじゃないか。言っていいかちょっと分かんないけど」と前置きし、「やっぱり彼を選ぶのか、何か夢を選ぶのかっていう」と話していたことを伝えた。

するといとうは「いい女っぽいでしょ！ハハハハ！」と笑い、「39まで結構長くお付き合いしていた方がいらして。で、別にだからでもないんですよね」と明かした。一緒に飲みに行ったりしていた竹山は知っていたという。

そして結婚のキーワードも「出ました」とし、「すごい長かった…10年ぐらい。だけど、何か…、今じゃないって言うと変ですけど。全然テレビの仕事も何も決まってないし、何にも出てなかったんですけど。それが38ぐらいだったかな？ まだ、やっぱ私の中で何か今じゃない… まだちょっとネタ作ったり、バリバリ…。テレビの仕事こそないけど、ライブとかやったりしてたので、とにかく今何かそっちのことを考える余裕とかもないってなったら。こう…『じゃあ、もう』ってなったんですよね、向こうが。『もう終わりだ』ってなった時に、やっぱ竹山さんに…。その決断は自分でしたので、そのあとからかな、だいぶしてから『あれで、あの時はよかったのかな』みたいなのを（飲んでて）ありましたね。そんな時代もあったねと」と言い、笑った。そして、この話をテレビで話したことは「1回もないんじゃないかな」と答えた。

そして「多分これも予想だけどって言ってましたけど、苦手なのは1個ある。オールマイティーでこれだけいろいろできて、仕事も増えてるけど、苦手なのは多分これじゃないか。それは恋愛だって言ってました」と竹山の言葉を伝えると、いとうは「バカ野郎！ 何言ってんだよ！」と笑った。