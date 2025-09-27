歌手和田アキ子（75）が27日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に出演。話題の2人の女性市長ついて「強いわ、あの人ら」とあきれた口調で語った。

和田は番組で、今年の酷暑を振り返った。猛暑日の中でも盛り上がりをみせた大阪・関西万博に触れ「何か催しする時は日陰をいっぱい作ることと、やっぱり季節を考えた方がいいよね」とコメント。真夏のイベント開催について「改善の余地はいっぱい。なんやかんやできないと言いながら、変わっていくからね。それじゃ人間生きていけないもん」と気候の事情に合わせて変化していくべきと語った。

また「変わらへんのはどっかの市長だけやで。2人くらい」とポツリ。続けて「女性の。変わらへんな。強いわ、あの人ら」とあきれた様子で言い放った。話題の女性市長には、自身の学歴詐称疑惑をめぐり市議会を解散した静岡県伊東市の田久保真紀市長、既婚の市幹部職員との“ラブホ密会”が報じられた群馬県前橋市の小川晶市長がおり、アシスタントのフリーアナ垣花正は「強いといえば強いですけど…どうなんでしょうか」と苦笑すると、和田は「まあまあ、放っておきましょう」と話をまとめていた。