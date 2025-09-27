ＴＢＳ系「王様のブランチ」（土曜・前９時半）が２７日に放送され、２年間レギュラー出演していた若林有子アナウンサーがこの日をもって番組を卒業することを発表した。

番組のラストで、カメラの前に出演者一同がずらりと並び、司会の佐藤栞里が「さあ、私たちにとって残念なお知らせがあるんですけれども、きょうの放送をもってブランチから、若ちゃんが卒業になりました。さみしい！」と若林アナが卒業すると伝えた。

「オリエンタルラジオ」藤森慎吾から「今までありがとうございました」と花束を渡された若林アナは「ありがとうございます。およそ２年お世話になりました」と感謝。スタジオ初登場だった２０２３年９月１６日の放送が映し出されると、少し恥ずかしそうにしながら「世界一あたたかい番組が、王様のブランチだと思っておりますので。担当できて本当に幸せでした」と語った。

この日の「週末トラベル」のコーナーで、若林アナが「ニッチェ」の２人と広島を日帰り旅したロケが放送された。若林アナは「最後、ニッチェさんと最高の思い出も作らせていただきまして」と笑顔を見せた。

若林アナは２０１９年に入社。「ひるおび」の水・木曜、「よるのブランチ」、「それＳｎｏｗ Ｍａｎにやらせて下さい」、「サンデージャポン」のリポーターなどを担当している。