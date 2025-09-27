余裕で半玉消費できちゃう！キャベツだけ副菜

丸ごと買ったキャベツ。使いきれずに困った経験はありませんか？ 今回は、そんなときに役立つ「キャベツだけで作る副菜」をお届けします。覚えておけば、余裕で半玉消費できます。

▼食べ出したら止まらない「無限キャベツ」

太めのせん切りにしてレンチンしたキャベツを活用。だしの素や砂糖などであえれば、速攻であと一品が出来上がり〜。ごまとかつお節の香ばしさがたまりません。

▼つくれぽ300件超え！人気浅漬け

ごま油や鶏ガラスープの素などで浅漬けにしたキャベツは、あと引くおいしさ。ビールや日本酒はもちろん、ワインや焼酎など、どんなお酒とも好相性です。

▼ガンガン食べられる

手でちぎったキャベツは、パクパク食べられます。焼き肉のお供に、お酒のアテに、箸が止まらなくなること間違いなしのおいしさです。

▼何枚でもいけちゃう

せん切りにしてマヨネーズとソースをかけたキャベツは、まるでお好み焼きのようなテイスト。かつお節、桜エビ、青のりなど、お好みでトッピングして召し上がれ。





物価高で食材が軒並み上昇している昨今。キャベツだけで、おいしくボリュームのある一品を作れるのは心強い限りですね。どのレシピも速攻でできるので、試す価値ありです。（TEXT：森智子）

画像提供：Adobe Stock