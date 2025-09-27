俳優ディーン・フジオカ（45）が27日放送のTOKYO FM「DEAN FUJIOKA New Calendar」に出演。自身の恥ずかしいエピソードを披露した。

この日は公開収録されたテレビプロデューサー佐久間宣行氏（49）との対談が放送され、「今までで一番カッコ悪かったと自分が思ったとき」を問われ、「最近あったんですよ〜」と打ち明けた。

ミュージシャンとしても活動し、2年前に日本武道館公演を開催。「今回、NHKホールでライブをやる前に、あの（武道館公演の）とき、どんなライブやってたかな？と思って、久しぶりに映像を見たんですよ」とディーン。「そしたらテンションが上がっちゃって、準備運動しないでそのまま自宅から皇居ラン行って5、6キロ走って、そのまま武道館見に行っちゃったですよね」と振り返った。

「その後、ドラマの撮影があったので、走った後そのままロケ行って。衣装に着替える時に、もうひざがガクガクでズボン履けなくて…。うわ〜、カッコ悪っ！っていう」と明かし、佐久間を大笑いさせた。「やっぱ準備運動しないとダメなんだなあと思った」と反省していた。