「良いパパだ」賀来賢人、“じゃれあう”日常ショットに反響続々「かわいすぎる パパ大好きなんですね」「幸せそう」 妻は榮倉奈々
俳優の賀来賢人（36）が27日、自身のインスタグラムを更新。「It's always like this.（いつもこんな感じ）」とつづり、オフ感たっぷりのプライベートショットを公開した。
【写真】「かわいすぎる パパ大好きなんですね」「幸せそう」子どもらしき手に“いたずら”される賀来賢人
2枚の写真には、賀来の顔のアップと子どもらしき手が写り込んでおり、その手が賀来の髪を“わしゃわしゃ”といじるなど、楽しげにじゃれあう様子がとらえられている。
この投稿に対し、ファンからは「やられっぱなし」「かわいすぎる パパ大好きなんですね」「お父ちゃん愛されてるね」「良いパパだ」「幸せそう」「横見たらうちの夫も同じ状況同じ顔 いつもお父さんお疲れ様です」など、さまざまなコメントが寄せられている。
賀来は2014年放送のドラマ『Nのために』（TBS系）での共演をきっかけに、俳優の榮倉奈々（37）と16年8月7日に結婚。17年6月に第1子（8）、21年2月に第2子（4）が誕生している。
過去の投稿でも、子どもの手などが写り込んだオフショットをたびたび披露しており、家族時間のものと思われるほほ笑ましい写真が話題となっている。
