河野さんは、今年3月に東京大学医学部を卒業し、医療従事者の男性との結婚を報告。夫の仕事の関係で、スイスで暮らすこととなり、今年9月からスイスにあるジュネーブ大学の大学院に留学しています。







河野さんは「ローザンヌに行ってきました〜」と題して、ジュネーブから電車で40分かけて、ローザンヌを訪れた画像を投稿。「来月からこの街に住む予定なので下見も兼ねて ローザンヌ大聖堂にも寄ってきましたよ」綴っています。





ローザンヌには、東大時代の友人も暮らしているということで、河野さんは「ローザンヌに博士で留学している東大の友達にも会えて色々生活のことを教えてもらいました！」と投稿。「やっぱり東大の良いところは世界のどこにでも誰かしら友達が行ってるところですね みんな国際的」と綴っています。





河野さんはジュネーブ大学の大学院で共に学ぶ仲間たちについても投稿。「世界の色々な地域から来ていて、バックグラウンドもメディカルドクターやナース、経済や法学系の人、国際関係の人など様々で面白いです」と明かしています。







