ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤â»Ë¾å½é2ÅÙÌÜ¤Î¡È50¡¼20¡ÉÃ£À®¡ª30»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝ¢ª20ÅðÎÝÅþÃ£¡¡º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç1²óÌµ¼ºÅÀ¡¡¥É·³¤ÏµÕÅ¾¾¡Íø
¢£MLB¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 3¡Ý2 ¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö27Æü¡¢T-¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤Ë¡È1ÈÖ¡¦DH¡É¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ1»Íµå¡£¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤Ë½ª¤ï¤ë¤â30»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝ¡¢º£µ¨20ÅðÎÝÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·»Ë¾å½é2ÅÙÌÜ¤Î¡È50HR¡¼20ÅðÎÝ¡É¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢7²ó¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê23¡Ë¤â1²ó2Ã¥»°¿¶¡¢ºÇÂ®161.1Ò¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ëÅêµå¡£»î¹ç¤Ï1ÅÀ¤òÄÉ¤¦3²ó¡¢E.¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê34¡Ë¤Î2¥é¥óËÜÎÝÂÇ¤ÇµÕÅ¾¡¢6²ó¤Ë¤â1ÅÀ¤ò²Ã¤¨ºÇ¸å¤Ï3¡¼2¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
Á°Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÂçÃ«¤¬54¹æ2¥é¥ó¡¢»³ËÜÍ³¿¡Ê27¡Ë¤¬º£µ¨30ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤Ç6²ó¡Ê94µå¡Ë4°ÂÂÇ¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É4Ç¯Ï¢Â³¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£¤³¤ÎÆü¤ÏM.¥Ù¥Ã¥Ä¡Ê32¡Ë¤äF.¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡Ê36¡Ë¤é¤Î¼çÎÏ¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é³°¤ì¤¿¡£
ÂçÃ«¤Ï¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ÎÀèÈ¯¡¦G.¥«¡¼¥Ó¡¼¡Ê27¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢1²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£ÌµÆÀÅÀ¤Ç½é²ó¤ò½ª¤¨¤ë¤ÈÄ¾¸å¤Î1²óÎ¢¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀèÈ¯¡¦E.¥·¡¼¥Ï¥ó¡Ê25¡Ë¤Ï°ÂÂÇ¤ÈË½Åê¤Ç1»àÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡£¤¹¤ë¤È3ÈÖ¡¦J.¥í¥É¥ê¥²¥¹¡Ê24¡Ë¤ÎÂÇµå¤ò¥ì¥Õ¥È¤ò¼é¤ëM.¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¡Ê32¡Ë¤¬¸å¤í¤Ë°ï¤é¤·¡¢ÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¡£
1ÅÀ¤òÄÉ¤¦ÂÇÀþ¤Ï3²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÎD.¥é¥Ã¥·¥ó¥°¡Ê24¡Ë¤¬»°°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£¤³¤Î»î¹ç½é¤á¤Æ¤ÎÁö¼Ô¤ò½Ð¤¹¤ÈE.¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ë¥ì¥Õ¥È¤Ø¤Î2¥é¥óËÜÎÝÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£1»àÁö¼ÔÌµ¤·¤ÇÂçÃ«¤ÏÂè2ÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¡¢»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¡¢¤½¤Î¸åº£µ¨20ÅðÎÝÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·ºÆ¤Ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤ÏÃ¥¤¨¤º¡£
1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç5²ó¡¢ÂçÃ«¤ÎÂè3ÂÇÀÊÌÜ¤ÏÃæÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤¿¡£ºÙ¤«¤¤·ÑÅê¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç1¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï6²ó¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î2¿ÍÌÜ¡¦E.¥Ð¥¶¡¼¥É¡Ê30¡Ë¤ËÂÐ¤·»Íµå¤È°ÂÂÇ¤Ç2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È7ÈÖ¡¦¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤¬¥é¥¤¥È¤Ø¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Áµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
3¡¼1¤È2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢ÂçÃ«¤Î7²óÂè4ÂÇÀÊ¤Ï½éµå¤«¤é¿¶¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤âÃæÈô¡£¤½¤ÎÎ¢¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬¥á¥¸¥ã¡¼2ÅÙÌÜ¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÇÅÐÈÄ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£R.¥¢¥í¥¶¥ì¡¼¥Ê¡Ê30¡Ë¤Ëº¸ÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢ºÇÂ®161.1Ò¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤òÅê¤²¤ë¤Ê¤ÉÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
½ªÈ×8²óÎ¢¡¢º´¡¹ÌÚ¤ËÂå¤ï¤ê6¿ÍÌÜ¡¦B.¥È¥é¥¤¥Í¥ó¡Ê37¡Ë¤¬ÅÐÈÄ¡£2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¦¤È7ÈÖ¡¦D.¥¥ã¥ó¥¾¡¼¥ó¡Ê28¡Ë¤Ë¥é¥¤¥È¤Ø¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤¿¤ì3¡¼2¤È1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â9²óÎ¢¤ÏT.¥¹¥³¥Ã¥È¡Ê31¡Ë¤¬1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ê»î¹ç½ªÎ»¡£ÂçÃ«¤Ï¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎK.¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¡Ê32¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤Î56ËÜ¤Ë2ËÜº¹¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó»Ä¤ê2»î¹ç¤È¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Ï3Ï¢¾¡¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ø¸þ¤±ÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°3ÃÏ¶è¤ÎÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¾¡Î¨¤¬3ÈÖ¼ê¤Î¤¿¤á¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ï¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É3°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤È10·î1Æü¤«¤éÂÐÀï¤·¡¢Àè¤Ë2¾¡¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¼¡¤Î¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê¤à¡£