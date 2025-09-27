10月スタート、主演・岩本照『恋する警護24時』続編のポスタービジュアル解禁！主題歌はSnow Manに決定

10月17日（金）よりスタートする、岩本照主演『恋する警護24時 season2』。

約1年半の時を経てカムバックする同ドラマの豪華キャストが集結したポスタービジュアルが解禁。さらに、主題歌は前作に続きSnow Manが担うことが決定した。

【映像】『恋する警護24時 season2』スペシャルインタビュー

無骨なボディガード・北沢辰之助を演じる岩本を中心に、辰之助の恋のお相手で弁護士・岸村里夏役の白石麻衣、辰之助の新たなバディ・三雲千早役の成海璃子をはじめ、キャスト陣がずらりと揃った圧倒的なインパクトを放つ今作のビジュアル。

実はV字に並んだ構図には、これから辰之助たちを待ち受ける物語の緊張と迫力の展開を表現している。

また、前作のシンプルで実直なデザインを継承し、黄色・赤・青は一見明るいラブコメディを感じさせる一方で、黄色は警戒、赤は危険、青は安全を表す色として、キャラクターが置かれている状況や気持ちなどが表現されている。

その彩られたラインの“青”の箇所に立つ千早が、ただひとりラインを超えていて…。安全を意味しつつも、“哀”をはらむ“青”ゆえに、千早が何か抱えている事情があるのか？

立体感と躍動感あふれる構図で、物語の世界感が凝縮されたポスタービジュアル。『恋する警護24時 season2』への期待がいっそう高まる。

◆主題歌はSnow Manの『悪戯な天使』！

さらに前作でも歌で物語を盛り上げたSnow Manが、season2でも再び主題歌を担うことが決定した。

新曲『悪戯な天使』はJazzの雰囲気をまとい、どこか懐かしさを感じさせながらも現代的で洗練された空気を漂わせる楽曲。大人な2人によるロマンチックで少しミステリアスな歌詞は、懐かしさもありながら、ストリングスやビートと交わることで程よい緊張感を生み出している。

往年のサウンドと現代的なビート、耳に残るメロディー、そして大人の世界観が絶妙に調和した主題歌に、岩本は「個人的に凄く好きなメロディーラインの楽曲」とうれしそうに語る。また、「警護のテーマの『護る』が入っている歌詞にも注目していただき、本編とあわせて楽しんでいただけたら嬉しいです」とメッセージも。

はたして、どのような曲に仕上がっているのか？