¥Ó¥¿¥ß¥óA¡¦C¡¦E¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¤ªÈ©¤Î¤¿¤á¤Î¥«¥é¥Õ¥ëÌîºÚ¥µ¥Ö¤ª¤«¤º¡Ú¥·¥ß¥±¥¢¥×¥Á¾ðÊó¤â¡Û
¡ÚÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤«¤é¥·¥ß¥±¥¢¥ì¥·¥Ô¡Û¡ÖÆÚ¤·¤ã¤Ö¤ÎÎäÀ½¤¦¤É¤ó¡×¤Ê¤ÉÁ´10ÉÊ¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë
¥Ó¥¿¥ß¥ó£Á¡¦£Ã¡¦£Å¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ë¤È¡¢¿©Âî¤Ï¼«Á³¤È¥«¥é¥Õ¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÈ©¤Î¥±¥¢¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤È¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¡¢ÀÖ¤ä²«¤Î¿§¹ç¤¤¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¤ª¤«¤º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢ÂÎ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ê¤ê°ìÀÐÆóÄ»¤Ç¤¹¤Í¡ª°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ö¥·¥ß¥±¥¢¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥Á¾ðÊó¤â¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ÎÀÖ¤·¤½¤¤ó¤Ô¤é
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¤Ë¤ó¤¸¤ó ¡Ä1ËÜ
¡¦¤·¤½É÷Ì£¤Õ¤ê¤«¤± ¡Ä¾®¤µ¤¸1¼å
¡¦Çò¤¤¤ê¤´¤Þ ¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡¦¤´¤ÞÌý¡¡
¡¦¼ò
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ï5cmÄ¹¤µ¤ÎºÙÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌýÂç¤µ¤¸1/2¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò2¡Á3Ê¬ßÖ¤á¤ë¡£¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤é¼òÂç¤µ¤¸1¤ò¤Õ¤Ã¤ÆÌó1Ê¬ßÖ¤á¡¢¤·¤½É÷Ì£¤Õ¤ê¤«¤±¡¢¤´¤Þ¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬61kcal/±öÊ¬0.7g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¿¢ÅÄÍ¹á»Ò)
¢£¥È¥Þ¥È¥µ¥é¥ÀÎ³¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°
Î³¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¤Î»ÀÌ£¤È¶Ì¤Í¤®¤Î´Å¤ß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¥È¥Þ¥È ¡ÄÂç1¸Ä(Ìó200g)
¡¦¶Ì¤Í¤® ¡Ä1/8¸Ä
¡¦£Á
¡¡ø¤á¤ó¤Ä¤æ¡Ê3ÇÜÇ»½Ì¡Ë¡¢Î³¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É ¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1/2
¡¡ø¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý ¡Ä¾®¤µ¤¸2
¡¡ø¿Ý ¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¥È¥Þ¥È¤Ï½Ä7mmÉý¤ËÀÚ¤ê¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
2. ¶Ì¤Í¤®¤ÏÁÆ¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¿å¤Ë¤µ¤é¤·¡¢¿å¤±¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¤ë¡£¾®¤µ¤¤¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¡¢[A]¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢[1]¤Ë¤«¤±¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬73kcal/±öÊ¬0.7g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¿¢ÅÄÍ¹á»Ò)
¢£¡Ú°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡©¥·¥ß¥±¥¢¥×¥Á¾ðÊó¡Û¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥å¡¼¥¹¤ÏÄ«¿©¤è¤ê¤âÍ¼¿©¤¬µÈ¡ª
¤«¤ó¤¤ÄÎà¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥½¥é¥ì¥ó¤È¤¤¤¦À®Ê¬¤Ë¤Ï¡¢»ç³°Àþ¤òµÛ¼ý¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ëÀ¼Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÝ¼è¸å¤Ë³°½Ð¤¹¤ë¤ÈÈ©¤¬²á¾ê¤ËÈ¿±þ¤·¡¢¥·¥ß¤ä¤¯¤¹¤ß¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£°ìÊý¤Ç¤«¤ó¤¤ÄÎà¤Ï¥Ó¥¿¥ß¥óC¤òÂ¿¤¯´Þ¤à¤¿¤á¡¢»ç³°Àþ¤Ë¤è¤ë¥À¥á¡¼¥¸¤ò½¤Éü¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥å¡¼¥¹¤ò°û¤à¤Ê¤é¡¢Ä«¤è¤êÌë¡ª¡¡¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
¢£Æü¾Æ¤±¸å¤Ï¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬Êäµë¡£¤¿¤À¤·°û¤ßÊª¤ËÃí°Õ¡ª
Æü¾Æ¤±¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈéÉæ¤Î±ê¾É¤¬À¸¤¸¤ë¤È¡¢³ÑÁØ¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¡¢È©¤¬´¥Áç¤·¤Þ¤¹¡£1Æü1.5¡Á2.5¥ê¥Ã¥È¥ë¤òÌÜ°Â¤Ë¡¢¿ô²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¿åÊ¬¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥óÆþ¤ê¤Î°û¤ßÊª¤ä¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÎà¤Ï¥À¥á¡£ÍøÇ¢ºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÂÎÆâ¤Î¿åÊ¬¤òÇÓ½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿å¤ä¥Î¥ó¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Î¤ªÃã¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
°û¤à»þ´ÖÂÓ¤ä¡¢Êäµë¤¹¤ë¿åÊ¬¤Î¼ïÎà¤Ê¤É¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥ß¥±¥¢¤¬¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£²Æ¤Î´Ö¡¢¹ó»È¤·¤¿¤ªÈ©¤ò¤¤¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
´Æ½¤¡¿·ÄÅÄÊþ»Ò(¶äºÂ¥±¥¤¥¹¥¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹)¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¿¢ÅÄÍ¹á»Ò¡¡»£±Æ¡¿¤è¤Í¤¯¤é¤ê¤ç¤¦¡¡±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡¿¹õÇ¤Þ¤Ê»Ò
Ê¸¡¿ÃæÅÄÌª´»