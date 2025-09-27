A東京の新ホーム“TAT”にスポーツカフェ＆バー誕生…先進モビリティ展示、B1開幕の10月3日に開業

B1東地区のアルバルク東京は9月26日、新ホームアリーナ「TOYOTA ARENA TOKYO（TAT）」が10月3日に開業するのにあわせ、敷地内にスポーツカフェ＆バー「ARENA Miraie（アリーナ ミライエ）」が同日にオープンすることを発表した。運営を担うのはトヨタモビリティ東京株式会社で、「スポーツ×モビリティ×カフェ＆バー」を軸に、来場者や地域住民が交流できる新たなコミュニケーション空間を提供する。

店内ではA東京の試合開催日に応援イベントを実施し、観戦前から気持ちを高める仕掛けを用意。また試合がない日にも多彩なイベントを予定しており、スポーツに関連した体験型企画を通じて、日常的に足を運びたくなる場を目指す。

モビリティ分野では、陸・海・空の先進モビリティ展示や「C⁺Walk」「&brella（アンブレラ）」といった近未来モビリティの試乗体験を展開。さらに大型モニターによるモータースポーツのパブリックビューイングやGRシミュレーター体験、GRコレクションの販売など、トヨタならではの特別なコンテンツを楽しむことができる。

カフェ＆バーとしては、スポーツをイメージしたオリジナルメニューや貸切パーティープランを用意。アリーナでの興行がない日も定休日の火曜を除き営業し、幅広い世代が居心地よく過ごせる空間となる。ガラス面には透過型LEDビジョンを設置し、A東京の情報に加え、地域や企業の情報発信拠点としての役割も担う。

「ARENA Miraie」は、1階48席・3階41席の計89席を備え、完全キャッシュレス決済を採用。最新情報は店舗公式サイトやSNSで随時発信される予定だ。





【画像】TATの外観と「ARENA Miraie」の内装イメージ