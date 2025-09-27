10月17日よりテレビ朝日系で放送がスタートする岩本照主演の金曜ナイトドラマ『恋する警護24時 season2』のポスタービジュアルが公開。また本作の主題歌がSnow Manの新曲「悪戯な天使」に決定した。

『恋はつづくよどこまでも』（TBS系）、『着飾る恋には理由があって』（TBS系）、『ペンディングトレイン―8時23分、明日 君と』（TBS系）などの金子ありさが脚本を手がけ、2024年1月期にオシドラサタデー枠で放送された考察系アクションラブコメディ『恋する警護24時』。約1年半の時を経て、season2として金曜ナイトドラマ枠でカムバックを果たす。

北沢辰之助役で主演を務めるSnow Manの岩本、岸村里夏役の白石麻衣が前作から続投するほか、岩本演じる北沢辰之助の新たなバディ役として成海璃子が出演。そのほか、なにわ男子の藤原丈一郎、今野浩喜、松下由樹、夏生大湖、板尾創路らが共演に名を連ねた。

season2では、辰之助（岩本照）が所属していた「RACCO警備保障」が「コ・アラセキュリティ」と合併し、「ラッコアラ警備保障」として新体制を築いて新たなスタートを切ることになるが、新メンバーも加わって大きくなった警護チームは、なかなか足並みが揃わないうえに、辰之助は新たなバディ・三雲千早（成海璃子）と事あるごとに衝突し、チーム連携が必須の任務遂行は前途多難。一方、弁護士・岸村里夏（白石麻衣）がイギリス・ロンドンへ留学することになり、辰之助と里夏は8時間という時差のある遠距離恋愛に突入。恋に警護に、数々の試練が辰之助を待ち受けることに。

公開されたポスタービジュアルには、無骨なボディガード・北沢を中心に、辰之助の恋のお相手で弁護士の里夏や辰之助の新たなバディ・千早をはじめとしたキャスト陣が勢揃い。V字に並んだ構図には、これから辰之助たちを待ち受ける物語の緊張と迫力の展開を表現しているという。そして黄色・赤・青のシンプルで実直なデザインは、一見明るいラブコメディを感じさせる一方で、黄色は警戒、赤は危険、青は安全を表す色として、キャラクターが置かれている状況や気持ちなどが表されている。その彩られたラインの“青”の箇所に立つ千早が、ただひとりラインを超えていることにも注目だ。

また、前作でも主題歌を担当したSnow Manが、本作でも再び主題歌を担うことが決定。 「悪戯な天使」は、Jazzの雰囲気をまとい、どこか懐かしさを感じさせながらも現代的で洗練された空気を漂わせる楽曲となっている。大人な2人によるロマンチックで少しミステリアスな歌詞は、ストリングスやビートと交わることで程よい緊張感を生み出している。そんな主題歌に、岩本は「個人的に凄く好きなメロディーラインの楽曲」と語り、「警護のテーマの『護る』が入っている歌詞にも注目していただき、本編とあわせて楽しんでいただけたら嬉しいです」とコメントを寄せた。

岩本照（北沢辰之助役）コメント

今回も主題歌を担当させていただくことになりました。個人的に凄く好きなメロディーラインの楽曲です。警護のテーマの『護る』が入っている歌詞にも注目していただき、本編とあわせて楽しんでいただけたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）