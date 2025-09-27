「こりゃまたかわいいゾ」ゴイゴイスーやかめはめ波も。船越ジャパンのFIFA公式ポートレートに反響！「吏音何故にデコピン」「ピサノくんハジけてていいね」
チリで開催されるU-20ワールドカップが現地９月27日に幕を開ける。これに先立ち、FIFA（国際サッカー連盟）は出場各国の選手たちのポートレートを公開した。
選手たちがカメラの前で思い思いのポーズを決める。船越優蔵監督が率いるU-20日本代表の面々では、大関友翔は張り手、市原吏音はデコピン、石井久継はダブルピース、ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾はかめはめ波、佐藤龍之介はゴイゴイスーを披露する。
それぞれの個性が伝わるショットに、SNS上では「こりゃまたかわいいゾ」「龍之介ゴイゴイスーしてるやんw」「江坂任の影響受けすぎではw」「ピサノくんハジけてていいね」「ネルソン！いいポーズ！」「どすこい大関くん可愛すぎる」「吏音何故にデコピン」といった声があがっている。
船越ジャパンはグループステージ初戦でエジプトと対戦。日本時間で28日の５時にキックオフ予定だ。２戦目は10月１日に開催国のチリ、３戦目は同４日にニュージーランドと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】輝く笑顔と個性全開のポージング！U-20W杯に出場するU-20日本代表全選手のポートレートを一挙紹介！
