Image: Sony

Sony（ソニー）がPlayStationブランドから初のデスクトップゲーミング向けワイヤレススピーカーを発表しました。その名も「PULSE Elevate ワイヤレススピーカー」。PlayStation 5やPC、Mac、そしてPlayStation Portalに対応し、「ヘッドセットをずっと着けるのはしんどい」というユーザーに向けた新しい選択肢になりそうです。

これまでPS周辺機器といえば、ヘッドセットが中心でした。しかし、今回ソニーはデスクトップに置いて使えるワイヤレススピーカーという新たなジャンルに進出。PortalやPS5とセットで“気軽に遊べる”環境を狙っているようです。

独自の3D音響にAIによるノイズ除去も

PULSE Elevateは「平面磁界型ドライバー」を搭載し、ソニー独自のTempest 3D AudioTechに対応。

ゲーム内の音響空間をリアルに再現し、広がりのある臨場感を実現します。さらにウーファーを内蔵しているため、低音域の迫力も十分。ヘッドセットに匹敵する高音質をスピーカーで味わえそうです。

さらに、右スピーカーにはAI強化ノイズ除去機能を備えたマイクを搭載。周囲の環境音を抑えてクリアな音声を届けるため、ヘッドセットなしでも快適にボイスチャットが可能です。長時間のプレイでも耳を解放したまま友人とボイチャで通話できるのは大きな魅力。

PlayStation Linkで低遅延＆ポータブル利用もできる

ソニー独自のワイヤレスオーディオ技術「PlayStation Link」に対応しており、PS5、PC、Mac、そしてPortalと接続すれば低遅延かつロスレス音質でゲームを楽しめます。

付属のUSBアダプター（USB-C対応）を利用すれば接続も簡単。もちろんBluetoothにも対応しているので、スマホやタブレットと接続して使うことも可能です。

内蔵バッテリーを搭載し、ポータブル利用もOK。PULSE Elevateを外へ持ち出して使えます。PlayStation Portalと接続して遊ぶときにも重宝しそう。使用後は付属の充電ドックに置くだけでチャージ完了。利便性を考えた設計です。

発売は2026年、最大の関心は“値段”

カラーはミッドナイトブラックとホワイトの2色。発売は2026年を予定しています。気になるのはやはり価格。ここ数年のPS周辺機器はやや高めの設定が続いており、今回も手に取りやすい価格帯になるかどうかが注目ポイントです。

技術的にはかなり魅力的ですが、やはり「値段次第」でしょう。もしソニーがユーザーに優しい価格を提示してくれれば、PULSE Elevateはヘッドセットに次ぐ定番になるかもしれません。