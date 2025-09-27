9月27日（土）から28日（日）の2日に渡り、イタリアセリエA女子のクールマイユールカップが開催されている。

イタリアセリエA女子の2025-26シーズンの前哨戦となるクールマイユールカップには、昨シーズン上位4チームのコネリアーノ、ミラノ、スカンディッチ、今季3シーズン目を迎える石川真佑が所属するノヴァーラが参加している。

27日（土）に行われた昨シーズン女王のコネリアーノと、昨シーズン4位のノヴァーラが対戦。石川は試合後半から出場し11得点をあげる活躍を見せ、ブラジル代表のキャプテン、ガブリエラ・ギマラエス擁するコネリアーノに3-1（23-25、25-23、25-19、25-18）で勝利し決勝戦進出を決めた。

もうひと試合はイタリア代表のオポジットパオラ・エゴヌが所属する昨シーズン2位のミラノと、同じくイタリア代表OPのエカテリーナ・アントロポワを擁する昨シーズン3位のスカンディッチの対戦で、3-1（25-21、25-22、27-29、25-19）でスカンディッチが勝利し決勝戦へ駒を進めた。

27日（土）23:30からは3位決定戦のコネリアーノ対ミラノが行われ、28日（日）2:30からは石川真佑が所属するノヴァーラと、昨シーズン3位のスカンディッチが決勝戦を戦う。なお両試合はYouTube（Lega Volley Femminileのイタリア語チャンネルとVolleyball Worldsの英語解説付きチャンネル）で視聴が可能となっている。

また、先日閉幕した世界バレー2025女子大会で、世界を沸かせるプレーを見せた各国の代表選手が集うセリエA女子は10月7日（火）から開幕する。