TBS若林有子アナ、『王様のブランチ』卒業発表 2年間の出演振り返り感謝「世界一、温かい番組」
TBS系バラエティー番組『王様のブランチ』（毎週土曜 前9：30）が27日に放送され、若林有子アナウンサー（29）が同日をもって番組を卒業することが発表された。
【写真】「見えててすみません！」”へそチラ”ショットを披露したTBS若林有子アナ
番組最後にMCの佐藤栞里が「私たちにとって残念なお知らせがあるんですけど」と切り出すと、「きょうの放送をもってブランチから“ワカ”ちゃんが卒業することとなりました」と発表した。
藤森慎吾から花束が贈られると「およそ2年間お世話になりました。世界一、温かい番組が『王様のブランチ』だと思っています。担当できて本当に幸せでした。この思い出を胸にこれからも頑張っていきたいと思います」と笑顔で感謝を述べた。
若林アナは1996年7月1日生まれ、大阪府出身。2019年、TBSに入社。2023年9月16日から同番組に出演していた。
【写真】「見えててすみません！」”へそチラ”ショットを披露したTBS若林有子アナ
番組最後にMCの佐藤栞里が「私たちにとって残念なお知らせがあるんですけど」と切り出すと、「きょうの放送をもってブランチから“ワカ”ちゃんが卒業することとなりました」と発表した。
藤森慎吾から花束が贈られると「およそ2年間お世話になりました。世界一、温かい番組が『王様のブランチ』だと思っています。担当できて本当に幸せでした。この思い出を胸にこれからも頑張っていきたいと思います」と笑顔で感謝を述べた。
若林アナは1996年7月1日生まれ、大阪府出身。2019年、TBSに入社。2023年9月16日から同番組に出演していた。