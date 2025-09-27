歌手の和田アキ子（75）が27日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。学歴詐称を指摘されている静岡県伊東市の田久保真紀市長と、市幹部職員の既婚男性とラブホテルで複数回面会していた問題で謝罪した群馬県前橋市の小川晶市長に言及していると思われる場面があった。

和田は万博のようなイベント開催について、今後「なんか催しする時は、日陰をいっぱい作ることと、やっぱり季節を考えた方がいいよね」「夏とか真冬ね、考えられた方がいいと思う」との私見を述べた。

アシスタントのフリーアナウンサー・垣花正が夏の高校野球の試合時間なども話題となっていると続けると「もうだって夕方からやるとかね」と和田。「だから改善の余地はいっぱい。なんやかんやそんなことはできないって言いながら変わっていくからね。それじゃあ人間は生きていけないもん」と語り、「もう変われへんのはどっかの市長だけやで。2人ぐらい」とチクリと話した。

「女性」と続けると「変わらへんなあ。強いわ」としみじみ。それでも「まあまあ、放っておきましょう」とコメントした。