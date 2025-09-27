◆米大リーグ パドレス７―４ダイヤモンドバックス（２６日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

パドレスのダルビッシュ有投手（３９）が２６日（日本時間２７日）、本拠のダイヤモンドバックス戦で先発し、５回２失点で５勝目を挙げた。

初回先頭のペルドモを左飛に打ち取り、マルテと対戦。初球、内角低めに投じた直球をうまく打たれ、右翼スタンドに運ばれた。３回１死では９番マッカーシーに対し、フルカウントから甘く入ったカットボールを打たれ、追加点を奪われた。２被弾は８日のレッズ戦以来３試合ぶり今季４度目だった。

だがパドレスは１―２の４回裏にＤバックスの先発エースのゲーレンを攻め、２死満塁とすると、タティスが左中間へ２４号逆転満塁ホームラン。５―２と試合をひっくり返した。援護を得たダルビッシュは５回も無失点で切り抜け、５勝目の権利を得た。パドレスは５回にも押し出しで追加点を挙げ、ダルビッシュは５回限りで降板。５回６安打２失点２四球４奪三振２本塁打で防御率は５・３８となった。

パドレスのナ・リーグ西地区２位が確定し、プレーオフでもワイルドカードシリーズでカブスと対戦することが決まっている。パドレスが残り２戦を全勝し、カブスが連敗した場合でのみ、ワイルドカード順位が１位になり、ホーム開催権を手にできる。

敗れたダイヤモンドバックスはエースのゲーレンを先発起用し必勝態勢だったが、プレーオフ進出の可能性が消えた。