「とんねるず」木梨憲武が、世界陸上に出場したアスリートとのショットを公開した。

木梨は２７日までに自身のインスタグラムを更新。「世界陸上代表チームのみなさん、おつかれ様でした会！！感動だらけ、ありがとネ！！きたぐっちゃん、村竹ラシッド、鵜澤飛羽！」と記し、女子やり投げで連覇に挑んだがけがの影響で予選敗退となった北口榛花、男子１１０メートル障害で決勝に進み５位入賞の村竹ラシッド、決勝に進み６位に入った男子４００メートルリレーなどで活躍の鵜沢飛羽との４ショットや、笑顔満開の北口とのツーショットなどをアップ。

楽しんだ豪華な中華料理のメニューを明かし、「まだまだまだ次の大会だらけ！たのんだどー！！日本中また感動だらけ！！ヅッチーナ〜！！」とつづった。

この投稿には「榛花ちゃんの素敵な笑顔が見れて良かった」「凄い 豪華メンバー」「さすがノリさん」「皆さん素敵な笑顔」「はるかちゃんの笑顔が見れて安心しました！ノリさんありがとう」「最高の笑顔が見られて安心しました」「本当にノリさんの交友関係に感嘆！」「なんすか！このメンバー！」などのコメントが寄せられた。