◇高校野球秋季大阪大会5回戦 大阪桐蔭 10― 0浪速（2025年9月27日 GOSANDO南港野球場）

高校野球の大阪大会5回戦が27日に行われ、大阪桐蔭が浪速を10―0の6回コールドで制して準々決勝に進んだ。

最速146キロを誇る背番号11の川本晴大（はると＝1年）が公式戦初先発し、6回被安打4、無失点と好投した。

最速144キロを計測した直球を中心に押し込み、7奪三振を数えた。

「最初は緊張したけどお客さんを意識せずに投げようと思いました」

中3時にはU15W杯の日本代表に選出。大阪桐蔭では今秋からベンチ入りを果たした。

同校3年生の中野大虎、森陽樹はプロ志望届を提出。新チームで背番号1を背負う吉岡貫介（2年）も来秋ドラフト候補として早くも注目を集めている中、1年生の大型左腕まで台頭した。

球場で視察したヤクルトの阿部健太スカウトは「スケール感がある。ここからどれだけ体が強くなり、球速が上がってくるのか追って見ていきたい」とコメントした。

◇川本 晴大（かわもと・はると）2009年（平21）9月9日生まれ、埼玉県飯能市出身の16歳。小1から泉ホワイトイーグルスで野球を始めて投手。中学では武蔵嵐山ボーイズに入団し、東京城南ボーイズに転籍。大阪桐蔭では1年秋から背番号11でベンチ入り。1メートル92、95キロ。左投げ左打ち。