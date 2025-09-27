Snow Man、『恋する警護24時』続編の主題歌に決定 ドラマポスタービジュアルも公開【コメントあり】
Snow Manの岩本照が主演、ヒロインを白石麻衣が務めるテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『恋する警護24時 season2』（毎週金曜 後11：15）のポスタービジュアルが解禁された。また、主題歌がSnow Man「悪戯な天使」に決定した。
【写真】オーラ抜群！前作に引き続き主題歌を担当するSnow Man
2024年1月期にオシドラサタデー枠で放送された『恋する警護24時』。全話平均視聴率は2.1％（個人全体）とオシドラ枠トップタイ、また初回配信数は1週間で約147万回という歴代最高記録(当時)をマーク、さらに全話平均配信数は100万回突破というオシドラ史上初の快挙を成し遂げた。そんなオシドラ枠の歴史を塗り替えた同作が、恋も事件も放送時間もスケールアップしてこの秋、金曜ナイトドラマで復活する。
season2では、辰之助（岩本）が所属していた「RACCO警備保障」が「コ・アラセキュリティ」と合併し、「ラッコアラ警備保障」として新体制を築いて新たなスタートを切ることになるが、新メンバーも加わって大きくなった警護チームは、なかなか足並みがそろわないうえに、辰之助は新たなバディ・三雲千早（成海璃子）と事あるごとに衝突し、チーム連携が必須の任務遂行は前途多難。一方、弁護士・岸村里夏（白石）がイギリス・ロンドンへ留学することになり、辰之助と里夏は8時間という時差のある遠距離恋愛に突入。恋に警護に、数々の試練が辰之助を待ち受ける。
無骨なボディガード・北沢辰之助を演じる岩本を中心に、辰之助の恋のお相手で弁護士・岸村里夏役の白石、辰之助の新たなバディ・三雲千早役の成海をはじめ、キャスト陣がずらりとそろった圧倒的なインパクトを放つ今作のビジュアル。V字に並んだ構図には、これから辰之助たちを待ち受ける物語の緊張と迫力の展開を表現している。
また、前作のシンプルで実直なデザインを継承し、黄色・赤・青は一見明るいラブコメディを感じさせる一方、黄色は警戒、赤は危険、青は安全を表す色として、キャラクターが置かれている状況や気持ちなどが表現されている。
そして前作でも歌で物語を盛り上げたSnow Manが、season2でも再び主題歌を担うことが決定。「悪戯な天使」はJazzの雰囲気をまとい、どこか懐かしさを感じさせながらも現代的で洗練された空気を漂わせる楽曲。大人な2人によるロマンチックで少しミステリアスな歌詞は、懐かしさもありながら、ストリングスやビートと交わることで程よい緊張感を生み出している。往年のサウンドと現代的なビート、耳に残るメロディー、そして大人の世界観が絶妙に調和した主題歌となっている。
■岩本照（北沢辰之助・役） コメント
今回も主題歌を担当させていただくことになりました。個人的にすごく好きなメロディーラインの楽曲です。警護のテーマの「護る」が入っている歌詞にも注目していただき、本編とあわせて楽しんでいただけたらうれしいです。
