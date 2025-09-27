ÎòÂåÁêËÀ¤¬ÁíÅÐ¾ì¡ª¡ØÁêËÀ¡Ù25¼þÇ¯ÆÃÊÌ±ÇÁü¤Ë¥Õ¥¡¥óÈ¿¶Á¡ÖÁ´°÷½¸¹ç¤·¤¿¤éµã¤¯¡×¡Ö²þ¤á¤Æ¸«¤ë¤È¡Ä¡×
¡¡¥·¥ê¡¼¥ºÃÂÀ¸25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¿ù²¼±¦µþ¡Ê¿åÃ«Ë¡Ë¡ßµµ»³·°¡Ê»ûÏÆ¹¯Ê¸¡Ë¤Î¡È²«¶â¥³¥ó¥Ó¡É¤¬ÄÌ»»11¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØÁêËÀ season24¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¡£¥·¥ê¡¼¥º25Ç¯Ê¬¤ÎÎò»Ë¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¡Ö25¼þÇ¯µÇ°ÆÃÊÌPR¡×¤¬¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥É¥é¥Þ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢ÎòÂåÁêËÀ¤âÁíÅÐ¾ì¡£Ëº¤ì¤¬¤¿¤¤Ì¾¾ìÌÌ¤Î¿ô¡¹¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ±¦µþ¤¬´Ó¤¤¤Æ¤¤¿¡ÈÊÑ¤ï¤é¤ÌÀµµÁ¡É¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë25Ç¯Ê¬¤Îµ°À×¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¤â¤Î¤Ë¡£¡ØÁêËÀ¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ÎÆü¤¢¤Î½Ö´Ö¤Î´¶Æ°¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤é¿·¤¿¤Ë¸«¤ë¿Í¤Ë¤â¡¢¡ÈÁêËÀ¥ï¡¼¥ë¥É¡É¤¬Â¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ°²è¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁêËÀ25¼þÇ¯µÇ°¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¿ù²¼±¦µþ¤ò25Ç¯´Ö±é¤¸Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¿åÃ«Ë¤µ¤ó¤Ï¥¿¥Õ¤Ç°ÎÂç¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÎòÂåÁêËÀ¹¥¤¤«¤é¤·¤¿¤éºÇ¹â¤ÎPRÆ°²è¤Ç¤¹¡Ä¡×¡Ö²þ¤á¤Æ¸«¤ë¤È½é´ü¤Î±¦µþ¤µ¤ó¡¢¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°¤ß¤¿¤¤¤ËÎäÅ°¤Ë¸«¤¨¤ë¡£ÎòÂåÁêËÀ¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ±¦µþ¤µ¤ó¤Ï¿Í´ÖÌ£¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤¡¡×¡ÖÎòÂåÁêËÀÁ´°÷½¸¹çÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡¼¡ª¡ª½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¤±¤É¡Ä¡×¡ÖÁ´°÷½¸¹ç¤·¤¿¤éµã¤¯¡×¡Ö¤«¤ó¤Ü¤¦¤Á¤ç¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª!!!!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÎòÂå¡ÉÁêËÀ¡É¤¬ÁíÅÐ¾ì¡ª25¼þÇ¯µÇ°ÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬¸ø³«
