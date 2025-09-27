◇インターリーグ ドジャース―マリナーズ（2025年9月26日 シアトル）

ドジャースの佐々木朗希投手（23）が26日（日本時間27日）、敵地でのマリナーズ戦でメジャー2度目のリリーフ登板を果たした。1回を1安打無失点。ローリーを空振り三振に仕留めるなど、三振も2つ奪った。

3―1の7回から5番手として登板。5回裏から壁に向かって投球。7回攻撃時から捕手を相手に投球練習をはじめ、万全の準備でマウンドへと向かった。先頭のクロフォードをスプリットで三ゴロ。好守備を見せた三塁手のE・ヘルナンデスに拍手を送るなど笑顔も見せた。

続くヤングの2球目に投じたスプリットの落ち幅はこの日最大の44インチ（約1メートル12）。最後は99.7マイル（約160.4キロ）直球で空振り三振。1番・アロザレーナの2球目にこの日最速の100.1マイル（約161.1キロ）を計測。アロザレーナには左越え二塁打を許したが、ここからが見せ場だった。

打席には2番・ローリーが向かう。両リーグ最多、史上7人目のシーズン60本塁打を記録したシアトルの英雄には球場から大音量の「MVPコール」が降り注ぐ。完全アウェーの中、3球続けてスプリットを選択。空振り三振に仕留め、胸を張ってベンチへと引き揚げた。ロバーツ監督とはベンチ前でハイタッチ。仲間たちからも笑顔で迎えられた。

米記者も佐々木の快投に、ポストシーズンでの活躍に太鼓判を押した。米メディア「ザ・スポーティングニュース」のエイドリアン・メディーナ記者は自身のXで「佐々木朗希がまたも無失点リリーフ。この10月、佐々木のスプリットがフルに発揮されるのが待ち遠しい」と絶賛した。

地元メディア「ドジャース・ネーション」のノア・カムラス記者は自身のXで「佐々木朗希はまたも無失点。彼は12球で2三振、4つの空振りを奪った。カル・ローリーをひどい空振り三振に仕留めた。佐々木はまた100.1マイルを記録した。ドジャースのブルペンは、10月に向けてかなりの武器を手に入れた」と精彩を欠く救援陣にとっての救世主として期待していた。